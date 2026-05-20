Freiburg - Aston Villa. Finał Ligi Europy 2026. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV]

Finał Ligi Europy 2026 SC Freiburg - Aston Villa zostanie rozegrany dzisiaj 20 maja o godzinie 21:00 na stadionie Tupras Stadyumu Beaiktasu w Stambule. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów Polsatu Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Freiburg - Aston Villa. Finał Ligi Europy 2026. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

SC Freiburg zakończył sezon w Bundeslidze na siódmym miejscu, czyli o dwie lokaty niżej, niż poprzednią kampanię. Niemiecki zespół jeszcze nigdy nie zdobył trofeum na najwyższym poziomie, nawet na krajowym podwórku, a dziś zagra w finale europejskiego pucharu, czyli finale Ligi Europy.

Freiburg świetnie poradził sobie w fazie ligowej rozgrywek. Zajął w niej siódme miejsce z pięcioma zwycięstwami, dwoma remisami i jedną porażką. Dzięki temu bezpośrednio awansował do 1/8 finału, co już można było uznać za zaskoczenie. W kolejnych fazach niemiecki zespół rozbił 6:2 Genk, 6:1 Celtę Vigo, a w półfinale po ciężkich bojach pokonał 4:3 Bragę. Awans Freiburga do finału Ligi Europy to największy sukces w historii tego klubu i bez wątpienia sensacja tej edycji rozgrywek.

W finale Freiburg zagra z Aston Villą. Zespół Matty'ego Casha może zakończyć rozgrywki Premier League na czwartym miejscu, czyli o dwie pozycje wyżej, niż rok temu. Klub z Birmingham ma znacznie bogatszą historię na arenie europejskiej, niż Freiburg. W 1982 roku wygrał Puchar Europy Mistrzów Krajowych (poprzednika Ligi Mistrzów - red.) oraz Superpuchar Europy, a ostatnim sukcesem był triumf w Pucharze Intertoto w 2001 roku. Poza tym Aston Villa ma na koncie m.in. siedem mistrzostw i pucharów Anglii.

W fazie ligowej Ligi Europy Aston Villa zajęła drugie miejsce i była jednym z najpoważniejszych kandydatów do końcowego triumfu. W 1/8 finału ekipa Matty'ego Casha pewnie pokonała 3:0 OSC Lille, a w ćwierćfinale rozbiła Bolognę Łukasza Skorupskiego aż 7:1. W półfinale "The Villans" zmierzyli się z rywalem z krajowego podwórka, czyli Nottingham Forest i przeszli go bez przeszkód, wygrywając dwumecz 4:1. Bez wątpienia to Aston Villa jest faworytem tego finału, ale Freiburg w trakcie ostatnich miesięcy pokazał, że potrafi zadziwić świat, dlatego nie należy go skreślać.

Finał Ligi Europy 2026 SC Freiburg - Aston Villa zostanie rozegrany dzisiaj 20 maja o godzinie 21:00 na stadionie Tupras Stadyumu Beaiktasu w Stambule. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego meczu będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów Polsatu Box Go.

Matty Cash zagra w finale Ligi Europy News Images AFP

Piłkarze SC Freiburg w sezonie 2025/2026 dotarli do finału Ligi Europy UEFA IMAGO/Grant Hubbs Newspix.pl





DJB: Ile FC Barcelona zyskała dzięki Robertowi Lewandowskiemu? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO