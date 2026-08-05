Ferencvaros - Górnik Zabrze w el. Ligi Europy. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]
Górnik Zabrze zagra dzisiaj z Ferencvarosem w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy. Spotkanie odbędzie się w Budapeszcie i choć Zabrzanie nie są faworytami, to dwumecz z Fenerbahce pokazał, że nie należy ich skreślać. O której godzinie gra Górnik w eliminacjach Ligi Europy? Gdzie obejrzeć w TV mecz Ferencvaros - Górnik Zabrze? Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.
Mecz Ferencvaros - Górnik Zabrze w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy zostanie rozegrany dzisiaj 5 sierpnia o godzinie 20:15 na stadionie Groupama Arena w Budapeszcie. Transmisję na żywo tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.
Górnik Zabrze walczy o Ligę Europy. Ferencvaros pierwszym rywalem Zabrzan
Górnik Zabrze rozpoczął tegoroczną grę w Europie od eliminacji Ligi Mistrzów. Zabrzanie, choć dzielnie walczyli, to ostatecznie przegrali dwumecz II rundy z tureckim Fenerbahce i zostali przesunięci do III rundy eliminacji Ligi Europy, w której zmierzą się z Ferencvarosem.
Wicemistrz Węgier rozpoczął grę w eliminacjach Ligi Europy od I rundy, rozprawiając się w dwumeczu z serbską Vojvodiną aż 5:1. W II rundzie Ferencvaros rywalizował z holenderskim Twente, które pokonał na wyjeździe 2:1, a u siebie zremisował 2:2, co wystarczyło do awansu. Węgierski zespół ma już za sobą także dwa mecze rodzimej ligi ,w których doznał porażki 2:4 z Paksem i zremisował 0:0 z Vasas.
Górnik natomiast w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy pokonał 2:1 Śląsk Wrocław. Z kolei mecz 2. kolejki z Koroną Kielce zdecydował się przełożyć, właśnie ze względu na walkę w eliminacjach europejskich pucharów, co oznacza, że Ferencvaros ma aż o dwa oficjalne występy więcej w tym sezonie, niż Zabrzanie. Czy ten fakt zadziała na korzyść drużyny Michala Gasparika? Faworytem jest Ferencvaros, ale dzielna i imponująca postawa Górnika w rywalizacji z Fenerbahce daje nadzieję na dobry występ także przeciwko Węgrom.
Ferencvaros - Górnik Zabrze. El. Ligi Europy. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Mecz Ferencvaros - Górnik Zabrze w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy zostanie rozegrany dzisiaj 5 sierpnia o godzinie 20:15 na stadionie Groupama Arena w Budapeszcie. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.
Transmisję na żywo tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.