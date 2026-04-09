Fatalny błąd Casha. Milimetry, a potem gwizdek sędziego. Co za zwrot akcji we Włoszech

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Matty Cash po nieudanym dla siebie i Polski marcowym zgrupowaniu wrócił do klubu. Razem z Aston Villą walczy o realizację dwóch celów. Pierwszym jest TOP4 Premier League, a drugim wygranie Ligi Europy. Krok ku realizacji tego europejskiego Cash i jego koledzy mieli postawić w czwartkowy wieczór w Bolonii. Udało się, choć łatwo nie było. Ostatecznie jednak angielski zespół wygrał 3:1.

Bolonia - Aston Villa
ELISABETTA BARACCHIPAP

Matty Cash w swoim klubie jest postacią absolutnie niepodważalną, jeśli chodzi o wyjściowy skład. Polak dla Unai'a Emery'ego jest jednym z kluczowych zawodników i gra praktycznie zawsze, gdy może. Prawy obrońca naszej kadry na poletku klubowym prezentuje bardzo dobrą formę. 

Sama Aston Villa zaś walczy jeszcze o dwa wielkie cele. Pierwszym jest dobra pozycja w Premier League. Wydaje się, że ostatecznie do występu w Lidze Mistrzów w sezonie 2026/2027 wystarczy zajęcie piątego miejsce, ale znalezienie się w czołowej czwórce najlepszych angielskich drużyn to dodatkowy prestiż.

Błąd Casha. Polak uratowany przez sędziego, a potem dominacja

Cash i spółka znajdują się na dobrej drodze, bo po 31 rozegranych kolejkach piłkarze Unai'a Emery'ego zgromadzili 54 oczka i są czwarci. Drugim celem jest zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Europy. W ćwierćfinale los przydzielił angielskiemu zespołowi włoskiego rywala - Bolonię. 

Pierwszy mecz rozgrywano na stadionie we Włoszech. Zaczęło się dobrze z perspektywy gospodarzy. W 26. minucie pojedynek w środku pola przegrał Cash. Piłka trafiła na skrzydło i została dośrodkowana w pole karne. Zmierzając w "szesnastkę" odbiła się od stopy Konsy i wpadła do siatki.

Cash próbował wybić ją, ale jak pokazały powtórki, zabrakło milimetrów. Na ratunek Polakowi przyszedł jednak sędzia, który po analizie VAR wskazał spalonego. 20 minut później goście wyszli na prowadzenie, a bardzo pomogła w tym defensywa Bolonii, która fatalnie zachowała się przy stałym fragmencie gry. Nie pomógł bramkarz, który zastępował Łukasza Skorupskiego.

Konsie pozostało tylko wpakowanie futbolówki do siatki. Tuż przed przerwą goście wyszli na prowadzenie, a niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy je podwyższyli. Ponownie wielki udział w akcji mieli gospodarze. Tym razem jednak fatalnie wyprowadzili piłkę. Ta trafiła pod nogi Buendii.

Argentyńczykowi pozostało wyłożyć futbolówkę do Watkinsa, a ten ze stoickim spokojem wykorzystał sytuację, pakując piłkę do siatki w sytuacji sam na sam z bramkarzem. To nie był koniec strzelania w tym meczu, kolejny cios zadali gospodarze, a konkretnie Jonathan Rowe.

Skrzydłowy kolejny raz w tym spotkaniu poradził sobie z Mattym Cashem na skrzydle, zszedł do środka i kopnął idealnie w kierunku bramki Martineza. Ostatni cios zadali jednak goście. Znów fatalnie kryli przy rzucie rożnym gospodarze. Piłka spadła pod nogi Watkinsa, a ten podwyższył prowadzenie i ustalił wynik na 3:1.

Liga Europy
Ćwierćfinały
09.04.2026
21:00
Zakończony
Jonathan Rowe
90'
Ezri Konsa
44'
Ollie Watkins
51' , 90+-4'
Wszystko o meczu
Piłkarz w bordowo-niebieskim stroju podczas meczu koncentruje się na prowadzeniu piłki na murawie stadionu, w tle widać trybuny z kibicami.
Drużyna Matty'ego Casha straciła punkty w meczu z EvertonemMANJIT NAROTRAAFP
Polski piłkarz w białej koszulce z numerem 2 i godłem Polski na piersi biegnie po boisku, uśmiecha się i wskazuje ręką w bok, w tle rozmyty widok trybun i innych zawodników.
Matty Cash w reprezentacji PolskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarz w stroju reprezentacji Polski z numerem 2 na koszulce stoi na boisku podczas meczu, widoczny jest w skupionej pozie, z dłońmi opartymi na biodrach.
Matty Cash w meczu z HolandiąGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Jakub Popiwczak: To jest sól tego wszystkiego, pracujemy cały rok po to, by grać takie mecze.

