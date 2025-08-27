Fatalna wiadomość ze sztabu Lecha Poznań. Mikael Ishak wypada z gry

Poprzedni sezon Lech Poznań zakończył na pozycji lidera tabeli polskiej PKO BP Ekstraklasy. To dało im możliwość walki o udział w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Ta została jednak brutalnie przerwana przez Crvenę Zvezdę, która zrzuciła Poznaniaków do nieco mniej prestiżowych eliminacji do Ligi Europy.

Los chciał, że w ramach tej rywalizacji podopieczni Nielsa Frederiksena trafili na Genk, który już w pierwszym spotkaniu dobitnie udowodnił polskiej ekipie, że walka o europejskie puchary to nie przysłowiowy "spacerek". Dodatkowo na niekorzyść "Kolejorza" działa fakt, iż od samego początku sezonu 2025/2026 musi on zmagać się również z plagą kontuzji, która dotychczas wyeliminowała z gry aż 6 kluczowych zawodników, w tym między innymi Ali'ego Gholizadeha. Na godziny przed rewanżowym starciem z belgijską ekipą klub przekazał informację, która z pewnością doszczętnie załamie sympatyków obecnych mistrzów Polski.

Lech przybędzie do Belgii bez kapitana. Ishak został w kraju z powodu urazu

Na oficjalnym profilu Lecha Poznań pojawił się wpis informujący o tym, że drużyna Frederiksena wyrusza właśnie do Belgii, aby 28 sierpnia stawić czoła wspomnianemu wcześniej Genkowi. Niestety w podróż tę drużyna udała się bez swojego kapitana oraz niekwestionowanego gwiazdora - Mikaela Ishaka.

Jak wynika z oświadczenia, Szwed miał bowiem "poczuć ból", który wymusił przeprowadzenie kontrolnych badań. Te wykluczyły poważniejszy uraz, jednak sztab podjął decyzję o rezygnacji z udziału Ishaka w nadchodzącym spotkaniu z Genkiem.

Z perspektywy sytuacji Lecha decyzja o pozostawieniu Ishaka w kraju wydaje się bardzo rozsądna. Zespół ma przed sobą niezwykle karkołomne zadanie w postaci próby odrobienia czterobrakowej straty do rywali, co praktycznie przekreśla ich szansę na wywalczenie awansu do fazy zasadniczej Ligi Europy. Narażanie zdrowia kapitana "Kolejorza", szczególnie mając na względzie ciągnącą się za zespołem plagę kontuzji, byłoby szalenie nieodpowiedzialne. Nie zmienia to jednak faktu, że tegoroczna sytuacja medyczna Lecha Poznań coraz bardziej zakrawa na absurd.

