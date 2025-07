Dzień po zwycięstwie Legii gruchnęła wieść. UEFA wyrzuca klub z Ligi Europy

Crystal Palace jako zwycięzca Pucharu Anglii był uprawniony do udziału w tegorocznych rozgrywkach Ligi Europy. UEFA podjęła jednak decyzję o wykluczeniu tego klubu z rozgrywek i przeniesienia do Ligi Konferencji. Jest to spowodowane powiązaniami właścicielskimi pomiędzy angielską drużyną i Olympique Lyon, który w ostatnich dniach został przywrócony do gry w Ligue 1 oraz europejskich pucharach. Ta decyzja ma wpływ na polskie drużyny, w tym Legię Warszawa, która wczoraj rozpoczęła zmagania w eliminacjach Ligi Europy.