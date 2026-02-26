Bardzo dobry sezon rozgrywa Tomasz Kędziora. Z PAOK ma szansę nawet na trzy trofea, ale ostatnio zaczynają mu się wymykać. Choć zespół z Salonik w lidze jest niepokonany od połowy grudnia, to po trzech remisach z rzędu traci do lidera pięć punktów, ale ma jedno spotkanie zaległe. W kwietniu PAOK czeka występ w finale Pucharu Grecji.

Najtrudniej o sukces będzie jednak w Lidze Europy. W fazie ligowej zajął 17. miejsce i o 1/8 finału walczy w play off. Trafił na Celtę Vigo, której uległ właśnie w fazie ligowej 1:3. Tydzień temu w play off też przegrał z hiszpańską drużyną (1:2) i była to pierwsza porażka u siebie w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Przed rewanżem to Celta jest faworytem, chyba że sprawdzi się powiedzenie "do trzech razy sztuka".

Kędziora w PAOK zwykle gra, choć trener Razvan Lucescu mocno żongluje stoperami. Ma ich do wyboru czterech i często zmienia pary. Ostatnio jednak pole wyboru się zawęziło, bo najbardziej utytułowany Dejan Lovren doznał kontuzji. Polak zagrał w 30 meczach na 42 możliwe i tylko raz pojawił się na boisku jako zmiennik.

Regularne występy 32-letniego obrońcy powinny cieszyć trenera reprezentacji. Jan Urban zresztą odkurzył Kędziorę, który miał niemal dwuletnią przerwę w kadrze. Powołał go na mecze z Holandią i Finlandią. A w kolejnych spotkaniach eliminacyjnych był już podstawowym obrońcą kadry.

Kłopoty Świderskiego w Panathinaikosie

Dużo gorzej wiedzie się zarówno Świderskiemu, jak i jego drużynie. Z Pucharu Grecji Ateńczycy odpadli (z PAOK), a w lidze tracą trzy punkty do czwartego miejsca, które oznacza awans do grupy mistrzowskiej po sezonie zasadniczym. Jeśli to się nie zmieni, będą grali tylko o miejsce w Lidze Konferencji. W pierwszym spotkaniu Ligi Europy o 1/8 finału na własnym stadionie tylko zremisowali z Viktorią Pilzno 2:2. I w tym przypadku to rywale wydają się być faworytem.

Po objęciu funkcji trenera przez Rafaela Beniteza 29-letni napastnik coraz częściej musi godzić się z rolą rezerwowego. U poprzednich dwóch trenerów w tym sezonie grał dużo więcej. U Hiszpana 11 razy był w wyjściowej jedenastce, a dziesięciokrotnie wchodził na boisko jako zmiennik, ale do tego cztery mecze przesiedział na ławce rezerwowych. W tym czasie zdobył trzy bramki, a w całym sezonie dziewięć. I z rolą dżokera musi się ostatnio pogodzić. - Świderski nie ma dobrego sezonu. Za to Tetteis jest ostatnio groźny i w trzy dni zdobył trzy gole - podkreśla Theodoros Zagorakis, legenda klubu.

Do niej jest raczej przyzwyczajony też w reprezentacji. U trenera Urbana zastępował dwukrotnie Roberta Lewandowskiego i Sebastiana Szymańskiego, a raz Nicolę Zalewskiego. W wyjściowym składzie się nie pojawił.

Skorupski wraca do formy po kontuzji

Największe szanse na awans do 1/8 finału Ligi Europy ma Bologna i Łukasz Skorupski. W pierwszym meczu na wyjeździe jego drużyna wygrała w Norwegii z Brann Bergen 1:0. Wydaje się, że ekipa Polaka wydostała się z dołka. Po trzech porażkach w Serie A i odpadnięciu z Pucharu Włoch wygrała dwa ligowe mecze i wspomniany w europejskich pucharach.

Rośnie także forma Skorupskiego. Po wyleczeniu kontuzji 35-letni bramkarz wrócił między słupki pod koniec stycznia. Pierwszy występ zakończył z czerwoną kartką, a Bologna przegrała, choć prowadziła 2:0. Po przymusowej pauzie zagrał z Parmą i jego błąd kosztował drużynę trzy punkty. Trener Vincenzo Italiano dalej stawiał na Polaka i ten w ostatnich trzech meczach tylko raz wyciągał piłkę z siatki.

W spotkaniu z Brann włoska drużyna będzie faworytem. Na wyjeździe wygrała 1:0 i spora w tym był zasługa Skopruskiego. "Był jak ściana. Bronił nawet głową" - to tytuł z "La Gazzetta dello Sport".

Łukasz Skorupski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Tomasz Kędziora Adam Jastrzębowski East News

Karol Świderski w koszulce reprezentacji Polski AFP

Energa Trefl Gdańsk - InPost ChKS Chełm. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport