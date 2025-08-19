Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat w Lechu Poznań. Tuż przed bojem o Ligę Europy. Gorzej być nie mogło

Michał Chmielewski

Już niebawem Lech Poznań rozpocznie walkę o główną fazę Ligi Europy. Przedstawiciel Ekstraklasy rozegra dwumecz przeciwko KRC Genk. Pierwsze spotkanie zaplanowano na najbliższy czwartek. Tymczasem we wtorkowy poranek media przekazały wieści, które zaniepokoją kibiców "Kolejorza". Urazu doznał jeden z kluczowych zawodników. Najprawdopodobniej ominą go oba starcia z Belgami.

Mikael Ishak, Joel Pereira
Mikael Ishak, Joel Pereira/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W tym sezonie Lech Poznań pozostał jedyną polską drużyną, która ma jeszcze szanse na zakwalifikowanie się do fazy ligowej Ligi Europy. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena poległ w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Crveną zvezdą. Teraz mistrza Ekstraklasy czeka bój o LE przeciwko KRC Genk.

Pierwsze starcie z czterokrotnymi mistrzami Belgii odbędzie się w czwartek 21 sierpnia o godz. 21:00 na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Wszystko wskazuje na to, że na murawie w Poznaniu zabraknie... Joela Pereiry.

Benzema czy Cristiano górą w Superpucharze Arabii Saudyjskiej?AP© 2025 Associated Press

Koszmarne wieści ws. gwiazdora Lecha. Uraz przed ważnym dwumeczem

Jak przekazał "Kanał Sportowy", Portugalczyk nabawił się kontuzji, która wykluczy go z gry na około dwa tygodnie. Pereira to jeden z najważniejszych zawodników Lecha. Nominalnie występuje na prawej obronie, jednak często schodzi do środka, gdzie popisuje się świetnym przeglądem pola i bajeczną techniką.

Nieobecność 28-latka w meczach przeciwko Genk to fatalna informacja dla Lecha. Zwłaszcza dlatego, że jednocześnie z urazem boryka się także Robert Gumny ściągnięty z Augsburga w trakcie obecnego okienka. W tej sytuacji poznaniacy na bój o Europę nie mają w składzie zdrowego prawego defensora.

W tym sezonie Joel Pereira wystąpił w każdym dotychczasowym spotkaniu. W dziewięciu meczach strzelił jednego gola i zanotował aż cztery asysty. Obecnie Lech jest po czterech rozegranych kolejach Ekstraklasy, w których zdobył siedem punktów. To daje "Kolejorzowi" dziewiąte miejsce w tabeli.

Piłkarz w niebieskiej koszulce dynamicznie kopie piłkę na zielonej murawie stadionu, w tle widać puste niebieskie trybuny oraz inne osoby na ławce rezerwowych.
Niewiele brakowało do tego, by samobójcze trafienie zanotował Joel PereiraMonika WantołaINTERIA.PL
Joel Pereira
Joel PereiraMonika WantołaINTERIA.PL
Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach drużyny Lech Poznań biegnących po murawie podczas meczu, jeden z nich prowadzi piłkę przy nodze, drugi podąża tuż obok niego.
Joel Pereira i Ali Gholizadeh w barwach Lecha PoznańFoto OlimpikAFP

