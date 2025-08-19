Dramat w Lechu Poznań. Tuż przed bojem o Ligę Europy. Gorzej być nie mogło

W tym sezonie Lech Poznań pozostał jedyną polską drużyną, która ma jeszcze szanse na zakwalifikowanie się do fazy ligowej Ligi Europy. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena poległ w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Crveną zvezdą. Teraz mistrza Ekstraklasy czeka bój o LE przeciwko KRC Genk.

Pierwsze starcie z czterokrotnymi mistrzami Belgii odbędzie się w czwartek 21 sierpnia o godz. 21:00 na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Wszystko wskazuje na to, że na murawie w Poznaniu zabraknie... Joela Pereiry.

Koszmarne wieści ws. gwiazdora Lecha. Uraz przed ważnym dwumeczem

Jak przekazał "Kanał Sportowy", Portugalczyk nabawił się kontuzji, która wykluczy go z gry na około dwa tygodnie. Pereira to jeden z najważniejszych zawodników Lecha. Nominalnie występuje na prawej obronie, jednak często schodzi do środka, gdzie popisuje się świetnym przeglądem pola i bajeczną techniką.

Nieobecność 28-latka w meczach przeciwko Genk to fatalna informacja dla Lecha. Zwłaszcza dlatego, że jednocześnie z urazem boryka się także Robert Gumny ściągnięty z Augsburga w trakcie obecnego okienka. W tej sytuacji poznaniacy na bój o Europę nie mają w składzie zdrowego prawego defensora.

W tym sezonie Joel Pereira wystąpił w każdym dotychczasowym spotkaniu. W dziewięciu meczach strzelił jednego gola i zanotował aż cztery asysty. Obecnie Lech jest po czterech rozegranych kolejach Ekstraklasy, w których zdobył siedem punktów. To daje "Kolejorzowi" dziewiąte miejsce w tabeli.

Niewiele brakowało do tego, by samobójcze trafienie zanotował Joel Pereira Monika Wantoła INTERIA.PL

Joel Pereira Monika Wantoła INTERIA.PL

Joel Pereira i Ali Gholizadeh w barwach Lecha Poznań Foto Olimpik AFP