Dramat w Lechu Poznań. Tuż przed bojem o Ligę Europy. Gorzej być nie mogło
Już niebawem Lech Poznań rozpocznie walkę o główną fazę Ligi Europy. Przedstawiciel Ekstraklasy rozegra dwumecz przeciwko KRC Genk. Pierwsze spotkanie zaplanowano na najbliższy czwartek. Tymczasem we wtorkowy poranek media przekazały wieści, które zaniepokoją kibiców "Kolejorza". Urazu doznał jeden z kluczowych zawodników. Najprawdopodobniej ominą go oba starcia z Belgami.
W tym sezonie Lech Poznań pozostał jedyną polską drużyną, która ma jeszcze szanse na zakwalifikowanie się do fazy ligowej Ligi Europy. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena poległ w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Crveną zvezdą. Teraz mistrza Ekstraklasy czeka bój o LE przeciwko KRC Genk.
Pierwsze starcie z czterokrotnymi mistrzami Belgii odbędzie się w czwartek 21 sierpnia o godz. 21:00 na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Wszystko wskazuje na to, że na murawie w Poznaniu zabraknie... Joela Pereiry.
Koszmarne wieści ws. gwiazdora Lecha. Uraz przed ważnym dwumeczem
Jak przekazał "Kanał Sportowy", Portugalczyk nabawił się kontuzji, która wykluczy go z gry na około dwa tygodnie. Pereira to jeden z najważniejszych zawodników Lecha. Nominalnie występuje na prawej obronie, jednak często schodzi do środka, gdzie popisuje się świetnym przeglądem pola i bajeczną techniką.
Nieobecność 28-latka w meczach przeciwko Genk to fatalna informacja dla Lecha. Zwłaszcza dlatego, że jednocześnie z urazem boryka się także Robert Gumny ściągnięty z Augsburga w trakcie obecnego okienka. W tej sytuacji poznaniacy na bój o Europę nie mają w składzie zdrowego prawego defensora.
W tym sezonie Joel Pereira wystąpił w każdym dotychczasowym spotkaniu. W dziewięciu meczach strzelił jednego gola i zanotował aż cztery asysty. Obecnie Lech jest po czterech rozegranych kolejach Ekstraklasy, w których zdobył siedem punktów. To daje "Kolejorzowi" dziewiąte miejsce w tabeli.