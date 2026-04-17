Dramat Bednarka w Lidze Europy. Portugalczycy wydali werdykt. Tak go nazwano
FC Porto odpadło z rozgrywek Ligi Europy. Duży wpływ miała na to postawa Jana Bednarka, który już w 8. minucie rewanżowego starcia z Nottingham Forest obejrzał czerwoną kartkę. Portugalskie media nie zostawiły suchej nitki na reprezentancie Polski.
FC Porto miało dużą chrapkę, aby w tym sezonie sięgnąć po triumf w Lidze Europy. Na drodze stanęło jednak Nottingham Forest. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym w Portugalii był remis. Natomiast w czwartkowym rewanżu górą był zespół z Anglii (1:0), który awansował do czołowej czwórki rozgrywek.
Od początku na boisku oglądaliśmy Jana Bednarka. Tyle, że jego występ potrwał zaledwie 8. minut, bowiem został ukarany czerwoną kartką za brutalny faul na Chrisie Woodzie.
Czerwona kartka dla Bednarka. Tak Portugalczycy ocenili występ Polaka
Portugalskie media nie zostawiły suchej nitki na Bednarku. Dziennik "A Bola" wystawił mu ocenę "1" w dziesięciostopniowej skali. - Bez komentarza. Sprawiedliwa czerwona kartka - podkreślono. Z kolei portal zerozero.pt ocenił go na 4,9. - Zagrał mecz do zapomnienia. Uderzył Wooda w kolano. Był wyraźnie lekkomyślny i to przekreśliło nadzieje na awans - napisano.
W drugiej połowie na boisku pojawił się Jakub Kiwior, który zastąpi Gabriego Veigę. "A Bola" oceniła go na "6". - Pomógł zapełnić największe luki - czytamy. Z kolei zerozero.pt ocenił Kiwiora na 7,2.
Przed Porto walka o mistrzostwo i puchar Portugalii. Już w niedzielę (19 kwietnia) "Smoki" zagrają o ligowe punkty z Tondelą.