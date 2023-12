W środę ujawniono, jaki skład włoskiej ekipy przyleci do Polski, by walczyć o komplet "oczek". Okazuje się, że trener Gian Piero Gasperini podjął śmiałą decyzję i do rywalizacji w Sosnowcu przystąpi w nieco przemeblowanym składzie. Taki stan rzeczy jest podyktowany faktem, że drużyna z Bergamo wygrała swoją grupę i awans do kolejnych rund ma już w kieszeni. W grupie D pozostaje jednak walka o trzecią lokatę, w którą zaangażowana jest właśnie drużyna Dawida Szwargi.