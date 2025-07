Dla polskiej piłki otwierają się drzwi do raju. Tego jeszcze nie było

Przypomnijmy - sezon 2024/25 rozpoczynaliśmy na 18. miejscu rankingu krajowego. Strata do czołowej piętnastki, zatem lokat zapewniających dodatkową drużynę w europejskich pucharach oraz miejsce w drabince eliminacji Ligi Mistrzów dla wicemistrza, była na tyle duża, że wydawała się nierealna do odrobienia. Planem minimum, który pozwalał o tym myśleć, był awans dwóch polskich klubów do ćwierćfinału któregoś z pucharów, a także korzystnie układające się wyniki reprezentantów krajów, które również dryfowały wokół piętnastki. Było to mało realne, ale… się wydarzyło. Dlatego w obecnym sezonie Ekstraklasy gra toczy się już nie o cztery, a o pięć miejsc w Europie.

Osiągnięcie takiego statusu przez lata jawiło się jako ziemia obiecana, cel nadrzędny. Wśród fanów Ekstraklasy oraz wspomnianego rankingu słowo "piętnastka" było odmieniane przez wszystkie przypadki - zupełnie, jakby tam kończył się świat i dalej niż piętnaste miejsce nie było nic.

A fakty są takie, że jest.

Polska piłka klubowa w ostatnich dwóch dekadach nigdy nie zaczynała rozgrywek z pułapu, na którym jest obecnie. Po regulaminowym odjęciu punktów za sezon sprzed pięciu lat - w naszym przypadku będącym najgorszym w pięcioleciu - awansowaliśmy na 13. miejsce w rankingu krajowym. Z niewielką stratą do czołowej dwunastki oraz znacznie większą - lecz nie totalnie nierealną do odrobienia - do pierwszej dziesiątki. Oczywiście dziesiątka to sfera marzeń, która nie stanowi celu na obecny sezon, jednak trudno przypomnieć sobie moment, w którym choćby majaczyła się na horyzoncie, tymczasem według wyliczeń analityka Piotra Klimka, szansa na jej osiągnięcie na zakończenie rozgrywek to około 10 proc.

Rozwiń

Jak wielkie są różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami, najlepiej widać w rozpisce niżej:

Miejsce 10. Mistrz: faza ligowa LM. Wicemistrz: Q2 LM. Zdobywca PP: Q4 LE. Drużyna nr 3. z ligi: Q2 LE. Drużyna 4. z ligi: Q2 LKE.

Miejsca 11-12. Mistrz: Q4 LM. Wicemistrz: Q2 LM. Zdobywca PP: Q4 LE. Drużyna nr 3. z ligi: Q2 LE. Drużyna 4. z ligi: Q2 LKE.

Miejsca 13-14. Mistrz: Q4 LM. Wicemistrz: Q2 LM. Zdobywca PP: Q3 LE. Drużyny nr 3-4 z ligi: Q2 LKE.

Miejsce 15. Mistrz: Q2 LM. Wicemistrz: Q2 LM. Zdobywca PP: Q3 LE. Drużyny nr 3-4 z ligi: Q2 LKE.

*Q1-Q4: runda, od której dany zespół zaczyna czterostopniowe kwalifikacje.

Polsat Sport Polsat Sport

Ekstraklasa w nowej, nieznanej rzeczywistości? Taka jest stawka

Ranking działa z rocznym opóźnieniem, zatem owoce sezonu 2024/25, zbierzemy w sezonie 2026/27. Wtedy - według powyższej rozpiski - nasz mistrz zacznie grę od drugiej rundy eliminacji LM, podobnie jak wicemistrz. Zdobywca Pucharu Polski swój pierwszy mecz rozegra w 3. rundzie el. LE, a drużyny 3-4 z ligi - w 2. rundzie el. LKE. Gra w obecnych rozgrywkach toczy się jednak o znacznie więcej. Utrzymanie 13. miejsca, z którego startujemy, sprawi, że w sezonie 2027/28 mistrz Polski zagra tylko jeden dwumecz o Ligę Mistrzów - takiej sytuacji w tym wieku jeszcze nie było! Jeśli przegra, wyląduje dość miękko - w fazie ligowej Ligi Europy. Miejsce w dwunastce, na którą szanse są bardzo realne, to natomiast dodatkowy slot dla Polski w eliminacjach Ligi Europy - w takim pozytywnym scenariuszu wystąpi tam brązowy medalista Ekstraklasy.

Awans choćby o jedno miejsce - z 15. na 14. - przeniesie Ekstraklasę w inną rzeczywistość. Nie tylko sportową, skoro z eliminacyjnej drabinki jasno wynika, iż będziemy mieć gwarantowane jedno miejsce w pucharach, a realnym planem minimum będą trzy (wicemistrz będzie mógł przegrać dwa dwumecze i wygrać jeden, by wejść do fazy ligowej, zdobywca PP może przegrać jeden z dwóch dwumeczów). Także finansową, bowiem sama gra w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, która w przypadku skończenia sezonu w czternastce będzie w naszym przypadku gwarantowana, przynosi ogromne korzyści dla budżetu. Na konkretnym przykładzie: Legia, jako ćwierćfinalista Ligi Konferencji, uzyskała z tego tytułu nagrodę od UEFA wynoszącą 11,3 mln euro. Tymczasem Karabach - zdecydowanie najgorsza drużyna Ligi Europy spośród tych, które spadły tam z Q4 LM - przegrywając niemal każde spotkanie otrzymał… o milion euro więcej. Pozostali spadkowicze z ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zanotowali jeszcze większe przychody. Zaliczający przeciętny występ w LE duński Midtjylland odebrał przelew na 15,7 mln euro. Do tego dochodzi fakt dodatkowego meczu u siebie (w Lidze Europy gra się osiem spotkań w fazie ligowej, w Lidze Konferencji - tylko sześć), zatem do przychodów należy dodać jeszcze jeden dzień meczowy ekstra.

Liga Europy - zarobione pieniądze (źródło: x.com/fmeetsdata) materiały prasowe

Liga Konferencji - zarobione pieniądze (źródło: x.com/fmeetsdata) materiały prasowe

A nie mówimy o Lidze Mistrzów, od której - w przypadku dobrego najbliższego pucharowego sezonu - dzieliłby nas dosłownie jeden dwumecz. Tylko dla przykładu można tu przytoczyć Slovan Bratysława, który awansował do najbardziej elitarnych rozgrywek, przegrał tam wszystkie mecze, i skasował… 21,9 mln euro. Zatem o około 46 mln zł więcej od Legii, ćwierćfinalisty Ligi Konferencji. O 50 mln zł więcej od Jagiellonii, która osiągnęła ten sam pułap, co ekipa ze stolicy.

Liga Mistrzów - zarobione pieniądze (źródło: x.com/fmeetsdata) materiały prasowe

W skali Ekstraklasy to ogromne pieniądze - nawet jeśli mówimy o różnicach tylko między LE i LKE - i koło zamachowe dla całej ligi, biorąc pod uwagę, że rynek wewnętrzny po latach zamrożenia, wydaje się powstawać z kolan.

Jakie są szanse?

Tyle teorii. Co ważne - nie opartej na patrzeniu przez różowe okulary. Oczywiście może dojść do skrajnej sytuacji, w której polskie kluby zawalą pucharowe lato i ostatecznie skończymy z jednym Lechem Poznań w fazie ligowej, co niemal przekreśli nasze szanse na zrobienie kolejnego skoku rozwojowego, lecz realnie oceniając - my naprawdę mamy powody, by wierzyć w coś więcej.

Ranking na starcie sezonu wygląda w ten sposób:

Ranking krajowy UEFA 2026 materiały prasowe

Strata do 12. Norwegii jest wyraźnie niższa, niż do czołowej piętnastki równo rok temu, choć wciąż mówimy o zauważalnej różnicy punktów, którą zniwelować można jedynie wielomiesięcznym procesem. Naszą przewagą nad Skandynawami są natomiast dwie rzeczy - fakt, iż oni wystawiają pięć drużyn, a my cztery (zatem zgodnie z zasadami liczenia rankingu, każda ich punktowa zdobycz jest dzielona na pięć, a u nas na cztery), oraz wyjątkowo słabo - pod względem rozstawień - wyglądający zestaw norweskich drużyn. Do pucharów nie awansowało mające wysoki współczynnik Molde, a oprócz Bodo/Glimt, mającego pewną fazę ligową co najmniej Ligi Europy, żadna z pozostałych ekip nie może liczyć na rozstawienia w kluczowych meczach eliminacji. Śmiało zatem możemy zerkać do góry rankingu.

Pod nami jest Dania i Austria, nad którymi mamy niewiele ponad punkt przewagi. To niewiele, ale coś, co pozwala na niewielki margines błędu - możemy zanotować nieznacznie gorszy sezon od przedstawicieli tych lig, by skończyć nad nimi. Dania wystawia cztery drużyny, więc ich punktacja za zwycięstwa i remisy będzie identyczna, jak nasza. Austria to ten sam przypadek, co Norwegia - ma pięć ekip.

W odwodzie jest jeszcze Szwajcaria ze stratą 2,5 punktu do Polski. Na nią też musimy zerkać, gdyż absolutnym celem minimum powinno być utrzymanie piętnastki - zatem możemy pozwolić się wyprzedzić tylko dwóm ligom.

Zerkając na drugi biegun, Polska ma matematyczne szanse nawet na czołową dziesiątkę. Aktualnie zamykają ją Czesi, którzy mają nad nami dość wyraźną przewagę - 7,7 punktu. Co zatem musiałoby się stać, byśmy zdołali ich wyprzedzić? Oprócz liczenia na przeciętny sezon naszych rywali, należy wprowadzić… cztery zespoły do Ligi Konferencji, gdzie o punkty najłatwiej. Biorąc pod uwagę skalę trudności poszczególnych europejskich rozgrywek, tylko taki model pozwala liczyć na efektowny rajd w górę rankingu, jednak zostawmy ten scenariusz w spokoju. Realizujmy cele sportowe, a nie rankingowe - a takimi muszą być awanse Lecha Poznań i Legii Warszawa do Ligi Europy.

Mamy swoje kłopoty

Ekstraklasa rośnie w siłę, a my - jako kibice - możemy czuć względny komfort przed startem europejskich pucharów. Tyle teoria, natomiast praktyka wysyła niepokojące sygnały. Legia Warszawa, która w poprzednim sezonie polskiej ligi sprzeciętniała do bólu, rusza po Ligę Europy bez choćby jednego wzmocnienia (Petar Stojanović, jedyny pozyskany latem piłkarz, nie został zgłoszony do rozgrywek na pierwszą rundę eliminacji). Wpadka z kazachskim Aktobe będzie niespodzianką, ale na pewno nie ogromną sensacją. A w takim przypadku przygoda z Europą może skończyć się błyskawicznie, bowiem przegrany z tej pary, spotka się w Q2 Ligi Konferencji z mocną Spartą Praga.

Raków Częstochowa nie może liczyć na rozstawienie już na poziomie Q3 LKE, do tego na starcie sezonu zespół rozbiły kontuzje - urazy wykluczyły z przygotowań Władysława Koczerhina (zerwane więzadła), Iviego Lopeza (musiał poddać się operacji) i Jeana Carlosa (uszkodzone kolano), a lada dzień z klubem ma się pożegnać jego Gustav Berggren - jego najlepszy piłkarz w poprzednich rozgrywkach.

Jagiellonia Białystok jest jednym wielkim znakiem zapytania. W drużynie doszło do prawdziwej rewolucji i odejść zawodników na masową skalę. Aby zdać sobie sprawę, jak wielką, wystarczy zauważyć, że w stosunku do rundy wiosennej doszło do wymiany całego czteroosobowego bloku obronnego - od prawa do lewa - a przecież też na innych pozycjach sporo się pozmieniało. Łukasz Masłowski zalepia te ubytki nowymi transferami, jednak dziś - z całym poszanowaniem do skuteczności dyrektora sportowego Jagi - nikt nie da gwarancji, czy do Białegostoku przychodzą zawodnicy podobnej klasy. Pozytywem jest fakt, że z dość sporym prawdopodobieństwem, Jagiellonia będzie rozstawiona w całych eliminacjach Ligi Konferencji.

Ironią losu jest więc fakt, że przy tak mocno rosnącej polskiej piłce klubowej, jedynie Lech Poznań może czuć się pewniakiem do awansu do fazy ligowej. Oby skończyło się na strachu, bo jeśli mimo swoich problemów wystawimy na całą jesień cztery zespoły, to wkrótce powinno stać się coś, o czym jeszcze niedawno baliśmy się pomyśleć.

Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Legia Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Adrian Siemieniec Foto Olimpik AFP