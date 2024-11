"Czarna noc jak smoła, przywołuje wspomnienia pogromów". Amsterdam po nocnym koszmarze

Przed, w czasie, a zwłaszcza po meczu Ajax Amsterdam - Maccabi Tel Awiw w Lidze Europy doszło do brutalnych incydentów z udziałem osób wspierających Palestynę .

Ajax zszokowany tym, co się działo w nocy. "Przywołuje wspomnienia pogromów"

Premier Dick Schoof w pierwszej odpowiedzi stwierdził, że przyjął tę wiadomość z przerażeniem. Nazwał "antysemickie ataki na Izraelczyków za całkowicie niedopuszczalne". Zapowiada także, że sprawcy zostaną wyśledzeni i pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

"To poważny incydent, znak ostrzegawczy dla każdego kraju, który chce podtrzymywać wartości wolności" - napisał na platformie X Isaac Hercog, prezydent Izraela, nazywając to, co się działo w Amsterdamie "antysemickim pogromem".