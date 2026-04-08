Ćwierćfinały europejskich pucharów UEFA w kanałach Polsat Sport Premium

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA odbędą się w dniach 8 oraz 9 kwietnia, a rewanże zaplanowano na 16 kwietnia. Zarówno w jednych, jak i drugich rozgrywkach rywalizują polscy piłkarze. Na kibiców czeka ciekawa konfrontacja futbolowa rodem z Anglii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Holandii, Francji, Grecji czy Ukrainy.

Polscy piłkarze w ćwierćfinałach Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA

Jan Bednarek i Jakub Kiwior z FC Porto, Matty Cash z Aston Villi, Łukasz Skorupski z Bologna FC, Kacper Potulski z FSV Mainz oraz Maxi Oyedele z RC Strasbourg - tak prezentuje się lista polskich piłkarzy obecnych w ćwierćfinałach Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA. Potulski i Oyedele za sprawą meczu FSV Mainz - RC Strasbourg będą mieli nawet okazję by powalczyć ze sobą na boisku. W przypadku Casha i Skorupskiego rywalizacja o awans do półfinału nie będzie miała tak bezpośredniego charakteru. Wszystko z powodu kontuzji polskiego bramkarza klubu z Bolonii, która wykluczyła go z meczu przeciwko Aston Villi.

Kanały Polsat Sport Premium pokażą mecze 1/4 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA

Jako pierwsi do walki o półfinał Ligi Europy UEFA ruszą piłkarze Sportingu Braga oraz Realu Betis. Ich starcie zostało zaplanowane na środę 8 kwietnia, a transmisję od godziny 18:35 pokaże Polsat Sport Premium 1. Przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Szymon Rojek oraz Piotr Urban. Pozostałe mecze ćwierćfinałowe Ligi Europy i Ligi Konferencji odbędą się w czwartek 9 kwietnia.

Poprzedzi je rozbudowany program studyjny, który rozpocznie się o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Premium 1. Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Tomasz Hajto, Roman Kołtoń, Marcin Gazda oraz Radosław Mozyrko. Jednym z punktów wyjścia do dyskusji będzie mecz FC Porto z Nottingham Forrest z udziałem dwóch obrońców Reprezentacji Polski - Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. To spotkanie wprost z trybun Stadionu Smoka skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski. Po zakończeniu kompletu czwartkowych transmisji, goście w studiu przeanalizują wszystkie mecze, a kompilację strzelonych goli kibice zobaczą w Magazynie Skrótów o godzinie 23:45 w Polsacie Sport Premium 1.

1/4 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport Premium:

Środa 8 kwietnia:

Godz. 18:35, Polsat Sport Premium 1: Sporting Braga vs Real Betis

Komentarz: Szymon Rojek, Piotr Urban

Czwartek 9 kwietnia:

Godz. 18:35, Polsat Sport Premium 2: Rayo Vallecano vs AEK Ateny

Komentarz: Tomasz Włodarczyk, Andrzej Niedzielan

Godz. 20:50, Polsat Sport Premium 1: FC Porto vs Nottingham Forrest

Komentarz: Bożydar Iwanow, Maciej Żurawski

Godz. 20:50, Polsat Sport Premium 2: Bologna FC vs Aston Villa

Komentarz: Tomasz Lach, Tomasz Kupisz

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 1: SC Freiburg vs Celta Vigo

Komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Urban

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 2: Crystal Palace vs AFC Fiorentina

Komentarz: Piotr Przybysz, Piotr Czachowski

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 3: FSV Mainz vs RC Strasbourg

Komentarz: Paweł Ślęzak, Marek Jóźwiak

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 4: Szachtar Donieck vs AZ Alkmaar

Komentarz: Grzegorz Michalewski, Marcin Kaczmarek

Godz. 23:45, Polsat Sport Premium 1: Magazyn skrótów

Terminarz fazy pucharowej Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w sezonie 2025/2026:

1/4 finału: 8/9 i 16 kwietnia

1/2 finału: 30 kwietnia i 7 maja

Finał Ligi Europy UEFA: 20 maja w Stambule

Finał Ligi Konferencji UEFA: 27 maja w Lipsku

PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport