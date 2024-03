Co za wieści, Klopp zdecydował ws. dwóch Polaków. Wielka szansa

Kibice Liverpoolu mogą żałować, że ich ulubieńcom na finiszu poprzedniego sezonu Premier League nie udało się wskoczyć do czołowej czwórki. Po fatalnej rundzie jesiennej przyszła znacznie lepsza wiosenna, ale do czwartego w tabeli Newcastle United "The Reds" zabrakło czterech punktów. Z pewnością zespół Juergena Kloppa w takiej formie (prowadzenie w lidze) byłby dziś jednym z faworytów do sięgnięcia po Ligę Mistrzów, ale musi zadowolić się grą szczebel niżej - w Lidze Europy.

