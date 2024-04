Na obiekcie Milanu pojawiło się wiele osób związanych z włoskim środowiskiem piłkarskim. Wielu użytkowników platformy X zaskoczył były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a obecnie wiceprezes UEFA Zbigniew Boniek. Opublikował on zdjęcie z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski Paulo Sousą, którego sam zatrudniał po zwolnieniu Jerzego Brzęczka w styczniu 2021 roku. Portugalski szkoleniowiec rok później nie pracował już z naszą kadrą narodową. Swoją karierę przywrócił na "tory" futbolu klubowego - postanowił wtedy związać się z brazylijskim Flamengo. Po zwolnieniu w Brazylii trafił do Salernitany, w której również po kilku miesiącach mu podziękowano. Obecnie jest bez klubu.

Zbigniew Boniek i Paulo Sousa na wspólnym zdjęciu. Internauta: "Chyba nie ma się czym chwalić"

Jak widać, relacje Bońka z trenerem, który był kąśliwie oceniany jako "jego wynalazek" w dalszym ciągu są dobre. Obaj zainteresowani zapozowali do zdjęcia z uśmiechami na twarzach. "No proszę, na San Siro same znajome twarze" - skomentował 68-latek.