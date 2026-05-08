Przed tygodniem Aston Villa przegrała z Nottingham Forrest 0:1 i w czwartek musiała odrabiać straty, aby wywalczyć awans do finału Ligi Europy. Podopieczni Unai'a Emery'ego dominowali w rewanżu na własnym stadionie. Do przerwy prowadzili 1:0 po golu Olliego Watkinsa, ale po zmianie stron na listę strzelców spisali się także Emiliano Buendia oraz dwukrotnie John McGinn. Tym samym "The Villans" triumfowali 4:0 i po końcowym gwizdku mogli cieszyć się, że za kilkanaście dni polecą do Stambułu walczyć o puchar Ligi Europy.

Cash zagra o puchar Ligi Europy. Tak oceniono jego półfinałowy występ

Jednym z filarów Aston Villa jest oczywiście Matty Cash. Reprezentant Polski zagrał w obu spotkaniach półfinałowych przeciwko Nottingham. 28-latek nie popełnił większych błędów w czwartkowym starciu. Dziennikarze portalu "Birmingham Live" ocenili jego grę na "8" w dziesięciostopniowej skali.

- Angażował się w większość ataków swojego zespołu i pokazywał wysoką jakość przy stałych fragmentach gry. Od pierwszej do ostatniej minuty grał z pełnym zaangażowaniem i sercem - czytamy.

Taką samą ocenę, jak Polak otrzymali także Pau Torres, Ollie Watkins i Victor Lindelof. Dziennikarze wyżej ocenili strzelców goli: McGinna i Buendię, którzy otrzymali "9".

Dziennikarze "ReadAstonVilla" ocenili Casha na "7". - Doskonałe dośrodkowania z rzutów rożnych. Przez cały mecz grał z dużą energią i zaangażowaniem - podkreślili. Portal "SkySports.com" przyznał Cashowi ocenę "7", a na "Flashscore" przy nazwisku Polaka widnieje ocena "7,1".

Rywalem zespołu Casha w finale będzie SC Freiburg, który w półfinale wyeliminował Sporting Braga.

