Tylko starsi kibice Aston Villi pamiętają ostatni europejski finał ich zespołu - w 1982 r. Anglicy pokonali Bayern Monachium i zdobyli Puchar Europy. Pod tym względem fani Freiburga mogą patrzeć na rywali z zazdrością, bo nie dość, że żadnego europejskiego trofeum w gablocie nie mają, to nawet nie wystąpili w żadnym finale.

Aston Villa ze specjalistą od Ligi Europy

Dziś zapowiada się więc mecz, w którym po boisku będzie będzie biegać 22 spragnionych pucharu zawodników, a i tak najbardziej utytułowany człowiek zasiądzie na ławce rezerwowych.

Unai Emery, trener Aston Villi, ma na koncie aż cztery wygrane Ligi Europy (trzy razy z Sevillą i raz z Villarrealem), ale zapewnia, że w środowy wieczór nie będzie to miało żadnego znaczenia.

- Nie jestem żadnym królem tych rozgrywek. Nowy mecz to nowy rozdział i nie chcę rozmawiać o tym, co było. Moje doświadczenie z poprzednich finałów Ligi Europy to oczywiście coś fantastycznego, ale teraz mówimy o Aston Villi - podkreśla Emery.

Maximilian Eggestein, pomocnik Freiburga: - Wiemy, że trener Emery jest najbardziej utytułowanym trenerem w historii Ligi Europy, ale jego sukcesy były w Sevilli i Villarrealu, więc tego nie analizowaliśmy. Teraz liczy się dla nas tylko Aston Villa.

...Freiburg z marzeniami

Dla niemieckich zawodników droga do finału była jak sen, z którego za wszelką cenę nie chcieli się wybudzić. Przed sezonem kompletnie nikt na nich nie stawiał, w końcu drużyna nigdy nie jest wymieniana nawet w kontekście walki o czołówkę Bundesligi. W obecnym sezonie w lidze też nie zachwycili, bo zajęli siódme miejsce. Krajowe rozgrywki od pewnego czasu zeszły jednak na dalszy plan, bo dziś cały Fryburg żyje historycznym finałem.

- Na początku rozgrywek nie sądziliśmy, że tu zagramy, ale z upływem czasu stawało się to coraz bardziej realne i zaczęliśmy wierzyć, że damy radę. Jesteśmy bardzo dumni, że tu dotarliśmy i mamy nadzieję, że w środę zrobimy ten ostatni krok i sprawimy, że nasze miasto będzie z nas bardzo dumne - podkreśla Eggestein.

Christian Günter, obrońca Freiburga: - Od dziecka jestem kibicem tego klubu, później awansowałem do pierwszej drużyny i dziś jestem tutaj, w Stambule, w finale Ligi Europy. To coś bardzo, bardzo wyjątkowego dla całego Fryburga. Rozwój klubu był niesamowity i myślę, że wszyscy zasługujemy, by ukoronować go czymś wyjątkowym. Ale do tego musimy jutro zrobić jeszcze jeden krok.

SC Freiburg - Aston Villa. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie SC Freiburg - Aston Villa dziś o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

