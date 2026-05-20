Polskim klubom nigdy nie udało się wygrać w europejskich pucharach, choć Górnik Zabrze był w finale Pucharu Zdobywców Pucharów (1970 rok). Z kolei Widzew (1983) i Legia (1970) zagrały w półfinale Pucharu Europy. Stołeczny klub był też w półfinale PZP (1991).

I to w tych już nieistniejących rozgrywkach pierwszy raz triumfował polski zawodnik. W 1984 roku Zbigniew Boniek z Juventusem Turyn sięgnął właśnie po Puchar Zdobywców Pucharów, a rok później wygrał najbardziej prestiżowy - Puchar Europy.

W 1987 roku do Bońka dołączył Józef Młynarczyk. Obaj doskonale znali się z występów w Widzewie i reprezentacji Polski. Bramkarz wygrał Puchar Europy z FC Porto. Na kolejny "polski" triumf w tych rozgrywkach trzeba było czekać 18 lat.

To jeden z najbardziej pamiętnych finałów Ligi Mistrzów (zastąpiła Pucharu Europy). W Stambule Liverpool przegrywał do przerwy 0:3 z AC Milan, ale odrobił straty. Bohaterem drugiej połowy i dogrywki, a potem rzutów karnych był Jerzy Dudek. Słynny "Dudek dance" pozwolił mu zapewnić Anglikom wygraną.

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski z trofeum

Czwarty Polak z triumfem w Lidze Mistrzów to Tomasz Kuszczak z Manchesteru United, choć w finale przeciwko Chelsea Londyn nie zagrał. Miał jednak wkład w sukces, bo wystąpił w pięciu z sześciu meczów grupowych. Potem bronił już Edwin van der Sar.

I wreszcie piąty polski triumfator Ligi Mistrzów - Robert Lewandowski, jedna z legend tych rozgrywek (144 występy i 109 goli). Wygrał je w 2020 roku, kiedy był zawodnikiem Bayernu Monachium. Jego drużyna pokonała w finale Paris Saint Germain, a kapitan reprezentacji Polski ustanowił swój rekord strzelecki w tych rozgrywkach (15 bramek).

Kolejne triumfy polskich zawodników związane są z Pucharem UEFA (obecnie Liga Europy). W 1988 roku o zwycięstwie decydowały dwa mecze. W pierwszym, Bayer Leverkusen w składzie z Andrzejem Buncolem przegrał z Espanyolem Barcelona 0:3. Jednak w rewanżu odrobił straty i wygrał po rzutach karnych. W XXI wieku z Feyenoordem Rotterdam po Puchar UEFA sięgnęli Tomasz Rząsa (zagrał w finale) i Euzebiusz Smolarek (poza kadrą na mecz z Borussią Dortmund).

W 2009 roku w Stambule Szachtar Donieck pokonał po dogrywce Werder Brema i zdobył Puchar UEFA. Mariusz Lewandowski zagrał w tym spotkaniu 120 minut i to kolejny polski triumfator w europejskich pucharach.

2015 roku to finał Ligi Europy na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. W zwycięstwie Sewilli nad FC Dnipro pomógł Grzegorz Krychowiak. Hiszpanie po trudnym meczu wygrali 3:2, a Polak zdobył bramkę na 1:1. W całej edycji na 15 meczów zagrał w 13, wk ażdym od początku.

Polacy mają też na koncie zwycięstwo w najmłodszym z europejskich pucharów - Lidze Konferencji. W 2022 roku Nicola Zalewski i AS Roma pokonali w finale Feyenoord 1:0, a skrzydłowy zagrał przez 67 minut. Rok później Łukasz Fabiański z ławki rezerwowych oglądał, jak jego West Ham zdobywa trofeum po zwycięstwie nad Fiorentiną.

Trzynastym Polakiem z triumfem w europejskich pucharach może zostać Cash. Już w 2024 roku Aston Villa była dość blisko, ale odpadła w półfinale Ligi Konferencji. Teraz w świetnym stylu dotarła do finału Ligi Europy - 12 zwycięstw w 14 meczach, a Polak był zwykle w podstawowym składzie. W finale w szczęśliwym dla Polaków Stambule Anglicy zmierzą się z SC Freiburg.

Polacy z triumfem w europejskich pucharach

Zbigniew Boniek (Juventus Turyn) - Puchar Zdobywców Pucharów (1984), Puchar Europy (1985)

Józef Młynarczyk (FC Porto) - Puchar Europy (1987)

Andrzej Buncol (Bayer Leverkusen) - Puchar UEFA (1988)

Tomasz Rząsa (Feyenoord Rotterdam) - Puchar UEFA (2002)

Euzebiusz Smolarek (Feyenoord Rotterdam) - Puchar UEFA (2002)

Jerzy Dudek (Liverpool) - Liga Mistrzów (wcześniej Puchar Europy - 2005)

Tomasz Kuszczak (Manchester United) - Puchar Europy (2008)

Mariusz Lewandowski (Szachtar Donieck) - Puchar UEFA (2009)

Grzegorz Krychowiak (Sevilla FC) - Liga Europy (wcześniej Puchar UEFA - 2015)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - Liga Mistrzów (2020)

Nicola Zalewski (AS Roma) - Liga Konferencji (2022)

Łukasz Fabiański (West Ham United) - Liga Konferencji (2023)

