Bolesne zderzenie Rakowa z Ligą Europy. Druga porażka mistrzów Polski

Pierwsza połowa nie mogła zachwycić żadnego postronnego kibica oglądającego to spotkanie. W tym czasie zawodnicy oddali zaledwie jeden strzał celny. Fani Sturmu Graz mogli jednak czuć się zadowolonymi, bo to jedyne uderzenie wpadło do bramki Vladana Kovacevicia. Zaczęło się od pozornie niegroźnego faulu Rundicia w kole środkowym. Przyjezdni rozegrali szybko piłkę, niezbyt dobrze futbolówkę wybijał Adnan Kovacević. Ta trafiła do Williama Bovinga, który mocnym strzałem po długim słupku wprawił w ekstazę sektor sympatyków gości.