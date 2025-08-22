Blamaż Lecha. Były reprezentant Polski nie wytrzymał. Nie zostawił suchej nitki

Miała być Liga Mistrzów, później miała być Liga Europy, a ostatecznie najprawdopodobniej znów skończy się na Lidze Konferencji. Po porażce w dwumeczu z Crveną zvezdą Lechowi pozostała walka o drugi w hierarchii europejski puchar. W ostatniej rundzie eliminacji mistrz Polski trafił na KRC Genk, który w czwartek zawitał na stadionie przy ul. Bułgarskiej.

Zaledwie 48 minut gry wystarczyło, aby Belgowie pięciokrotnie trafili do siatki. W całym spotkaniu gospodarzy było stać tylko na jedną bramkę. Był to zdecydowanie najsmutniejszy wieczór tego lata, jeśli chodzi o występy polskich drużyn w eliminacjach międzynarodowych rozgrywek.

Kowalczyk napisał to po blamażu Lecha. Poszło w świat. "Nic tam nie działa"

Trudno spodziewać się, że na wyjeździe zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena będzie w stanie odrobić czterobramkową stratę. Nic dziwnego, że po tak fatalnym spotkaniu eksperci nie szczędzą gorzkich słów.

Na portalu "Weszło" swoje przemyślenia nt. dyspozycji poznańskiej drużyny przedstawił Wojciech Kowalczyk. 39-krotny reprezentant Polski - jak zwykle - nie gryzł się w język. "Lecha nie ma. To nie jest drużyna, tylko zbiór piłkarzy, który dopiero za jakiś czas może stać się drużyną. Na razie nic tam nie działa, nie ma żadnej myśli przewodniej, po prostu wybiera się jedenastu piłkarzy do składu i oni grają, jak potrafią, a że za bardzo nie potrafią, to jest, jak jest" - czytamy.

Wstyd. Kompromitacja. Nie przyjechała mimo wszystko Barcelona i chyba można wymagać chociaż porażki w rozmiarach 0:1 albo 0:2. A tutaj 1:4 do przerwy

W kolejnych akapitach były napastnik Legii Warszawa czy Realu Betis twierdzi, że Lech nie może zasłaniać się kontuzjami kluczowych zawodników. W starciu z Genk zawiódł m.in. Mateusz Skrzypczak, który wrócił do Poznania w trakcie obecnego okna transferowego.

Na koniec Wojciech Kowalczyk zdobył się na bolesną refleksję nt. stanu polskiej piłki na tle innych europejskich lig. "Owszem, rozwijamy się i potrafimy ogolić Petrocuby czy inne Baćki Topole, z czym jeszcze parę lat temu był problem. Ale do średniej półki w Europie wciąż nam tak daleko, jak było - dystans między polskimi zespołami a tymi solidnymi czy przyzwoitymi w ogóle się nie zmniejszył (...) Ranking wygląda ładnie, ale ranking nie mówi całej prawdy. A może i kłamie" - zakończył.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się w czwartek 28 sierpnia. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

