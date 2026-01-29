Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bezwzględna riposta "Smoków". Bednarek rozwścieczył kibiców. Potem gol za golem

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

FC Porto w 1/8 finału Ligi Europy. Drużyna Polaków pokonała 3:1 Rangers FC w ostatniej kolejce fazy zasadniczej i wchodzi do play-offów z piątego miejsca w tabeli. Goście objęli prowadzenie już w 6. minucie po kuriozalnym błędzie Jana Bednarka. Odwet "Smoków" był jednak bezwzględny - rezultat spotkania został ustalony jeszcze przed przerwą. Solidne 90 minut w ekipie zwycięzców rozegrał drugi z naszych reprezentacyjnych stoperów, Jakub Kiwior.

Dwóch piłkarzy drużyny FC Porto w biało-niebieskich koszulkach świętuje zwycięstwo na boisku, uśmiechnięci obejmują się i cieszą z sukcesu sportowego, w tle widoczny fragment stadionu.
Jan Bednarek (z lewej) mecz z Rangers FC rozpoczął od kosztownego błędu, ale potem miał sporo powodów do satysfakcjiMiguel LemosAFP

Piłkarze FC Porto wygrali 10 z 11 wcześniejszych meczów. W siedmiu z nich zachowali czyste konto bramkowe. W potyczce z Rangers FC pytanie o faworyta uchodziło za nietaktowne.

W wyjściowej jedenastce gospodarzy nie mogło zabraknąć polskiego duetu stoperów - Jakuba Kiwiora u boku Jana Bednarka. Ich zespół nie był jeszcze pewien awansu do 1/8 finału i potrzebował triumfu. Szkoci na fazę pucharową nie mieli już szans.

Bednarek winowajcą, "Smoki" muszą odrabiać straty. Potrójna riposta na Estadio do Dragao

Grający już tylko o honor goście czuli się na obiekcie rywala na tyle swobodnie, że... już w 6. minucie objęli prowadzenie. Po centrze z prawego skrzydła głową uderzał Djeidi Gassama. Był w pobliżu Jan Bednarek, ale próba interwencji skończyła się tym, że nawet nie zdołał dotknąć piłki, a ta po chwili była już w siatce.

Na Stadionie Smoka zapanowała konsternacja. To Porto miało w tym spotkaniu dyktować warunki gry. A żelazna defensywa - stanowić klucz do zgarnięcia pełnej puli.

Odpowiedź gospodarzy była jednak bezwzględna. Jeszcze przed przerwą wyszli na prowadzenie 3:1. Za każdym razem futbolówka trafiała do bramki przy wydatnej pomocy zagubionych w defensywie Rangersów.

Przy dwóch pierwszych golach rywale asystowali, co było skutkiem ich nieudolnej gry w destrukcji. Z prezentu skorzystał najpierw Rodrigo Mora, a wkrótce potem Francisco Moura. Tak rozpoczął się demontaż Wyspiarzy.

Przy trzeciej bramce dla Porto solidną robotę wykonał Bednarek. Po centrze z kornera wyskoczył do powietrznego pojedynku, zmuszając Emmanuela Fernandeza do błędu. Akcja zakończyła się golem samobójczym.

    Po zmianie stron gospodarze mocno zredukowali tempo gry. Pilnowali już tylko korzystnego rezultatu, konsekwentnie wybijając przeciwnika z uderzenia. To przyniosło efekt - rywale nie byli w stanie odwrócić losów spotkania.

    Z piątego miejsca w tabeli FC Porto melduje się bezpośrednio w 1/8 finału Ligi Europy.

    Liga Europy
    8 kolejka
    29.01.2026
    21:00
    Zakończony
    Rodrigo Mora
    27'
    Francisco Moura
    36'
    Emmanuel Fernandez
    41' (sam.)
    Djeidi Gassama
    6'
    Posiadanie piłki
    43%
    57%
    Strzały
    12
    5
    Strzały celne
    3
    2
    Strzały niecelne
    7
    1
    Strzały zablokowane
    2
    2
    Ataki
    52
    69
    Dwóch piłkarzy w biało-niebieskich strojach świętuje sukces na boisku, jeden z nich z widocznym numerem 74 na koszulce, obaj wyrażają radość i satysfakcję.
    Jan Bednarek i Francisco Moura fetują zdobycie trzeciej bramki w starciu z Rangers FCMiguel LemosAFP
    Radość piłkarza drużyny ubranej w niebiesko-białe pasy po zdobyciu bramki podczas meczu piłki nożnej, zawodnik w czarno-niebieskiej koszulce z nazwiskiem Fernandez z tyłu, kibice i inni zawodnicy w tle.
    Jakub Kiwior (na dalszym planie) po raz kolejny rozegrał solidne spotkanie w defensywie FERNANDO VELUDOPAP
    Mężczyzna z zarostem w czarnym golfie stoi z uniesionymi rękami na tle rozmytej publiczności na stadionie, wygląda na zaskoczonego lub niezadowolonego, wokół niego znajdują się inne osoby, ale są one nieostre i w tle.
    Francesco Farioli, trener FC Porto FERNANDO VELUDOPAP
