Bednarek porównany z legendą. To Polak zrobił w meczu Ligi Europy

Michał Chmielewski

Ruszyły mecze 1/8 finału Ligi Europy. O godz. 18:45 swoje wyjazdowe spotkanie z VfB Stuttgart rozegrało FC Porto. W podstawowym składzie znalazło się miejsce dla Jana Bednarka, który rozegrał pełne 90 minut. Jak jego występ ocenili Portugalczycy? Ich zdaniem Polak spisał się lepiej niż o wiele bardziej doświadczony defensor.

Jan Bednarek w niebiesko-białej koszulce FC Porto na tle rozmytego stadionu, patrzy przed siebie.
Jan BednarekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

FC Porto stało się polską kolonią. W drużynie Francesco Farioliego występuje trzech Polaków. Dwóch z nich jest zgłoszonych do gry w europejskich pucharach. Miejsca w tym sezonie zabrakło dla Oskara Pietuszewskiego.

Po zajęciu 5. pozycji w fazie ligowej portugalski gigant awansował bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Europy. Po losowaniu wiedzieliśmy, że o ćwierćfinał Porto powalczy z VfB Stuttgart. Pierwsze spotkanie zostało rozegrane na stadionie w Niemczech, w czwartkowy wieczór 12 marca.

Gol Oskara Pietuszewskiego już w pierwszej minucie dla FC Porto! WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

Bednarek pomógł drużynie. Porto z triumfem w Lidze Europy

W pierwszej połowie oglądaliśmy aż trzy bramki. Dwie z nich kolejno w 21. i 27. minucie zdobyli goście. Ich autorami byliTerem Moffi i Rodrigo Mora. Gola kontaktowego dla ekipy ze Stuttgartu pod koniec pierwszej połowy strzelił Deniz Undav.

Po przerwie gospodarze cieszyli się z wyrównującego trafienia. Ale niedługo, ponieważ gol Angelo Stillera został anulowany ze względu na spalonego. Ostatecznie Porto triumfowało 2:1. Pełne 90 minut na boisku spędził Jan Bednarek. Jakub Kiwior nie podniósł się z ławki rezerwowych.

Po ostatnim gwizdku Portugalczycy ocenili występ 29-letniego defensora z Polski. Dziennik "A Bola" przyznał mu notę "6" w dziesięciopunktowej skali. "Bardziej opanowany niż Thiago Silva, stoczył ciekawy pojedynek z Demiroviciem, który praktycznie nie miał miejsca na strzał. Skupiony i skuteczny" - czytamy w uzasadnieniu.

    Co ciekawe, w zestawieniu z brazylijską legendą tym razem to nasz rodak okazał się bardziej wartościowy. Thiago Silva mógł liczyć jedynie na czwórkę. "Już w pierwszej minucie wywołuje panikę, gdy spóźnia się z podaniem do El Khannoussa i minimalnie mija nogi Marokańczyka, co mogło skutkować czerwoną kartką. Uczestniczy w bramce Undava, przy której naiwnie daje się odepchnąć, a także otrzymuje żółtą kartkę za sfaulowanie El Khannoussa w 65. minucie" - odnotowano.

    Dla Bednarka był to 37. mecz w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Do tej pory na jego koncie widnieją trzy bramki i jedna asysta. Miejmy nadzieję, że 29-latek utrzyma solidną formę do nadchodzących baraży.

    Piłkarz w stroju klubowym FC Porto z numerem 3 wykonuje gesty rozkładając ręce, wyraz twarzy sugeruje zdziwienie lub niezadowolenie, w tle rozmyta publiczność i zielone barwy stadionu.
    Jan Bednarek i Jakub Kiwior docenieni po meczu Santa Clara - FC PortoMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Dwóch piłkarzy w białych koszulkach z czerwonym kołnierzem oraz herbem Polski i emblematem turnieju, stojących na murawie stadionu w trakcie meczu, z rozmytym tłem trybun.
    Przemysław Wiśniewski i Jan BednarekANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Piłkarz FC Porto w stroju meczowym trzyma się za brzuch, a dwaj członkowie sztabu medycznego udzielają mu pomocy przy bramce na boisku piłkarskim.
    Jan BednarekIMAGO/Maciej RogowskiEast News
    W której reprezentacji powinien grać Wojciech Mońka? Eksperci nie byli zgodni. WIDEOPolsat Sport1Polsat Sport

