Bednarek i Kiwior na ustach Portugalczyków. To Polacy zrobili dzień przed powołaniami

Michał Chmielewski

Śmiało można napisać, że nazwiska Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora na 100 proc. znajdą się na liście zawodników powołanych na baraże do mistrzostw świata, którą poznamy w piątek o godz. 16:00. Dzień wcześniej polscy defensorzy wystąpili w rewanżowym meczu z VfB Stuttgart w Lidze Europy. FC Porto triumfowało 2:0 i awansowało do ćwierćfinału. Jak Portugalczycy ocenili naszych rodaków?

Jan Bednarek z drużyną FC Porto w biało-niebieskich strojach rozmawia z sędzią podczas meczu piłkarskiego.
Jan BednarekLuis VieiraEast News

W piątek o godz. 16:00 Polski Związek Piłki Nożnej opublikuje listę piłkarzy, którzy otrzymali powołanie od Jana Urbana na marcowe mecze (lub w najgorszym wypadku mecz) w barażach o mundial.

Wiemy, że - jeśli tylko zdrowie dopisze - na zgrupowaniu zawitają Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Obaj od lata zeszłego roku reprezentują barwy FC Porto, gdzie szybko otrzymali przydomek "polskiego betonu". Nasi obrońcy wzmocnili drużynę Francesco Farioliego, niemal w każdym meczu prezentują znakomity poziom.

FC Porto - VfB Stuttgart. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Portugalczycy przemówili po występie Bednarka i Kiwiora w Lidze Europy

Nie inaczej było 19 marca, w czwartkowy wieczór. Porto na własnym stadionie mierzyło się z VfB Stuttgart w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy. Tydzień wcześniej w Niemczech goście wygrali 2:1. Tym razem "Smoki" nie straciły żadnego gola.

Ekipa Farioliego wygrała 2:0 po golach Williama Gomesa i Victora Froholdta. Pełne spotkanie na środku defensywy u boku Thiago Silvy rozegrał Bednarek. Kiwior wszedł na murawę w drugiej połowie, na lewą obronę, zmieniając Zaidu. Jak portugalskie media oceniły "Biało-Czerwonych"?

"Kolejny znakomity występ polskiego generała, który w grze powietrznej nie przegrał ani jednej akcji. W miarę możliwości starał się rozpoczynać fazę budowania ataku, pomimo presji wywieranej przez Niemców. Bardzo zdecydowanie podchodził do wszystkich akcji" - pisze dziennik "A Bola" o Janie Bednarku, któremu przyznano siódemkę w dziesięciopunktowej skali.

Zobacz również:

    "Ustawił się jako lewy obrońca i wypełnił swoją misję, pomagając zapewnić przewagę FC Porto " - dodano krótko nt. Jakuba Kiwiora (ocena wyjściowa "5"), który spędził na boisku nieco ponad pół godziny.

    Były zawodnik Lecha Poznań i angielskiego Southampton sam zabrał głos po ostatnim gwizdku. - To był trudny mecz, zwłaszcza w pierwszej połowie. Zagrali dobrze, a my musieliśmy dobrze się bronić, co zrobiliśmy. Przeciwnik chciał wygrać, a my musieliśmy być silni w defensywie, co się dzisiaj udało. Szanowaliśmy ich jakość, zajmują trzecie miejsce w Bundeslidze i to normalne, że mieli więcej posiadania piłki i okazji. Musieliśmy to zaakceptować i zachować spokój, ale ostatecznie zachowaliśmy czyste konto i wygraliśmy 2:0 - powiedział 29-latek cytowany przez portocanal.sapo.pt, gdzie nazwano go "jednym z filarów defensywy Porto".

    Dla przypomnienia - Oskar Pietuszewski nie jest zgłoszony do tych rozgrywek.

    O półfinał Ligi Europy "Smoki" powalczą z Nottingham ForestW niedzielę czeka ich wyjazdowy mecz z Bragą w 27. kolejce portugalskiej ligi. Będzie to ostatnie spotkanie przed zgrupowaniem reprezentacji Polski, które ruszy w poniedziałek.

    Zobacz również:

    Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce FC Porto wyraża emocje podczas meczu, na pierwszym planie gestykuluje ręką, w żółtym okręgu dodatkowo uwydatniono innego piłkarza tej samej drużyny.
    Jan Bednarek i Jakub Kiwior w FC PortoRex Features/East News, IMAGO/Bernardo Benjamim/Imago Sport and News/East NewsEast News
    Piłkarz w stroju klubowym FC Porto z numerem 3 wykonuje gesty rozkładając ręce, wyraz twarzy sugeruje zdziwienie lub niezadowolenie, w tle rozmyta publiczność i zielone barwy stadionu.
    Jan Bednarek i Jakub Kiwior docenieni po meczu Santa Clara - FC PortoMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Piłkarz klubu FC Porto w biało-niebieskim stroju sportowym, stojący na boisku, klaszczący w dłonie z widocznym wyrazem koncentracji na twarzy. W tle rozmyty tłum kibiców.
    Jakub KiwiorMIGUEL RIOPAAFP
    Mikael Ishak: Teraz jestem rozczarowany, ale jak ochłonę, pewnie będę dumny z tych występów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja