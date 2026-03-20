Bednarek i Kiwior na ustach Portugalczyków. To Polacy zrobili dzień przed powołaniami

W piątek o godz. 16:00 Polski Związek Piłki Nożnej opublikuje listę piłkarzy, którzy otrzymali powołanie od Jana Urbana na marcowe mecze (lub w najgorszym wypadku mecz) w barażach o mundial.

Wiemy, że - jeśli tylko zdrowie dopisze - na zgrupowaniu zawitają Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Obaj od lata zeszłego roku reprezentują barwy FC Porto, gdzie szybko otrzymali przydomek "polskiego betonu". Nasi obrońcy wzmocnili drużynę Francesco Farioliego, niemal w każdym meczu prezentują znakomity poziom.

Portugalczycy przemówili po występie Bednarka i Kiwiora w Lidze Europy

Nie inaczej było 19 marca, w czwartkowy wieczór. Porto na własnym stadionie mierzyło się z VfB Stuttgart w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy. Tydzień wcześniej w Niemczech goście wygrali 2:1. Tym razem "Smoki" nie straciły żadnego gola.

Ekipa Farioliego wygrała 2:0 po golach Williama Gomesa i Victora Froholdta. Pełne spotkanie na środku defensywy u boku Thiago Silvy rozegrał Bednarek. Kiwior wszedł na murawę w drugiej połowie, na lewą obronę, zmieniając Zaidu. Jak portugalskie media oceniły "Biało-Czerwonych"?

"Kolejny znakomity występ polskiego generała, który w grze powietrznej nie przegrał ani jednej akcji. W miarę możliwości starał się rozpoczynać fazę budowania ataku, pomimo presji wywieranej przez Niemców. Bardzo zdecydowanie podchodził do wszystkich akcji" - pisze dziennik "A Bola" o Janie Bednarku, któremu przyznano siódemkę w dziesięciopunktowej skali.

"Ustawił się jako lewy obrońca i wypełnił swoją misję, pomagając zapewnić przewagę FC Porto " - dodano krótko nt. Jakuba Kiwiora (ocena wyjściowa "5"), który spędził na boisku nieco ponad pół godziny.

Były zawodnik Lecha Poznań i angielskiego Southampton sam zabrał głos po ostatnim gwizdku. - To był trudny mecz, zwłaszcza w pierwszej połowie. Zagrali dobrze, a my musieliśmy dobrze się bronić, co zrobiliśmy. Przeciwnik chciał wygrać, a my musieliśmy być silni w defensywie, co się dzisiaj udało. Szanowaliśmy ich jakość, zajmują trzecie miejsce w Bundeslidze i to normalne, że mieli więcej posiadania piłki i okazji. Musieliśmy to zaakceptować i zachować spokój, ale ostatecznie zachowaliśmy czyste konto i wygraliśmy 2:0 - powiedział 29-latek cytowany przez portocanal.sapo.pt, gdzie nazwano go "jednym z filarów defensywy Porto".

Dla przypomnienia - Oskar Pietuszewski nie jest zgłoszony do tych rozgrywek.

O półfinał Ligi Europy "Smoki" powalczą z Nottingham Forest. W niedzielę czeka ich wyjazdowy mecz z Bragą w 27. kolejce portugalskiej ligi. Będzie to ostatnie spotkanie przed zgrupowaniem reprezentacji Polski, które ruszy w poniedziałek.

