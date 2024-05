Równo o godzinie 21:00 wybrzmi pierwszy gwizdek sędziego podczas finału tegorocznej Ligi Europy. Czy po to trofeum sięgnie po raz pierwszy w swojej historii Atalanta Bergamo, czy jednak to Bayer Leverkusen będzie kontynuować swój zwycięski marsz? O tym przekonamy się już niebawem, póki co poznaliśmy wyjściowe składy na ten pojedynek.