Awans Legii nie lada gratką dla kibiców. Kolejny mecz tuż za naszą granicą

Legia Warszawa w sporych bólach, ale jednak zdołała wywalczyć awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Na starcie tegorocznej przygody w europejskich pucharach zdobywca Pucharu Polski trafił na kazachskie FK Aktobe. Ci, którzy spodziewali się "spacerku" i gładkiego awansu, srogo się rozczarowali. Optymizmem nie napawał już pierwszy mecz rozegrany na swoim stadionie, który zakończył się jednobramkowym zwycięstwem Legii.

Rewanż na trudnym terenie w Kazachstanie pokonał już wielu. Legia do Aktobe jechała bronić jednobramkowej przewagi. I słowo "bronić" jest tutaj jak najbardziej zasadne. W rewanżowym spotkaniu bramkarz "Wojskowych" Kacper Tobiasz miał bardzo dużo pracy, by nie dopuścić do wyrównania stanu dwumeczu. Finalnie Kazachom zabrakło zarówno precyzji, jak i odrobiny szczęścia. Legia przetrwała trudne chwile, a w doliczonym czasie gry przypieczętowała swój awans. Zwycięskiego gola dla polskiego klubu po płaskim uderzeniu strzelił Juergen Elitim.

Cel minimum został osiągnięty, więc śmiało można spoglądać na to, co Legię czeka dalej. Okazuje się, że po egzotycznej wyprawie do dalekiego Kazachstanu tym razem piłkarzy, ale przede wszystkim kibiców Legii czeka znacznie krótsza i przyjemniejsza wyprawa.

Dwumecz z Banikiem gratką dla polskich kibiców

Kolejnym rywalem Legii w eliminacjach Ligi Europy będzie czeski Banik Ostrawa. Brązowy medalista poprzedniego sezonu tamtejszej ekstraklasy stanie przed wyzwaniem pierwszego w historii klubu awansu do fazy zasadniczej europejskich pucharów. W przeszłości ich najlepszym rezultatem były trzecie rundy Ligi Europy i Ligi Konferencji. Nie warto brać pod uwagę sezonu 2004/05, gdy Banik był o jedną rundę od fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrz Czech wówczas zaczynał eliminację od ostatniej fazy, tak więc Banik specjalnie na to nie zapracował.

Co czyni spotkania Legii z Banikiem wyjątkowym? Przede wszystkim lokalizacja. Ostrawa znajduje się około 35 kilometrów od polskiej granicy. Odległość od Warszawy jest co prawda większa, bo wynosi mniej więcej 379 kilometrów, jednak wciąż jest to miła odmiana od poprzednich wyjazdów kibiców Legii.

Jednocześnie to sprawia, że na tym spotkaniu może pojawić się wielu neutralnych kibiców z Polski. Bo tego, że zorganizowana grupa kibiców Legii w Ostrawie się pojawi, możemy być pewni. Plany Polaków popsuć mogą ewentualnie działacze Banika, którzy mogliby np. zablokować możliwość zakupu biletów na neutralne sektory dla fanów z Polski. Taki scenariusz wydaje się być jednak mało możliwym.

Dwumecz Legii z Banikiem zaplanowano na 24 i 31 lipca. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Czechach o godzinie 19:00. Rewanż, który odbędzie się oczywiście na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, rozpocznie się o godzinie 21:00. Relacje z obu spotkań będzie można śledzić za pośrednictwem serwisu Interia Sport.

Polsat Sport Polsat Sport

Zawodnicy Legii Warszawa świętujący zdobycie Superpucharu Polski Lukasz Gdak East News

Legia - FK Aktobe Piotr Nowak PAP