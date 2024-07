Wisła Kraków, pomimo gry na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, stara się o to, by niebawem na obiekcie przy ulicy Reymonta regularnie gościły kluby z różnych zakątków Starego Kontynentu. Podopieczni Kazimierza Moskala biorą udział w eliminacjach do Ligi Europy w ramach nagrody za triumf w Pucharze Polski i jak na razie nie przynoszą wstydu naszemu futbolowi. "Biała Gwiazda" pewnie awansowała do drugiej rundy, a w niej trafiła na Rapid Wiedeń.

Reklama