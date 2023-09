Atalanta była dla Rakowa wzorem. Wymarzony debiut mistrzów Polski

- To klub, który pokazuje, że w przeciętnym mieście, bez stadionu, przy odpowiednim pomyśle, można zrobić klub, który jest w stanie rywalizować z najlepszymi. Mało jest zespołów, które grają podobnie jak my, ale Atalanta się do nich zalicza - to słowa Świerczewskiego sprzed trzech lat z wywiadu dla "Newonce".

Właściciel komputerowego x-komu, 100 procent akcji klubu kupił w 2014 roku. Pod jego rządami Raków rzeczywiście udowodnił, że sufitu, przynajmniej w polskiej lidze, nie ma. W przeciętnym mieście, nawet nie wojewódzkim (Częstochowa to 13. miasto pod względem liczby ludności -220 tysięcy mieszkańców), na stadionie, który mieści 5 tysięcy kibiców, ale nie można na nim grać w fazie grupowej europejskich pucharów, utarł nosa największym polskiej ligi - Legii czy Lechowi. Zdobył mistrzostwo i dwa Puchary Polski.

I pokazał też, że nie boi mierzyć się w europejskich pucharach z zespołami teoretycznie silniejszymi (Aris Limassol) lub będącymi fatum polskiej piłki (Karabach Agdam). Do Ligi Mistrzów zabrakło w sumie niewiele, ale jest faza grupowa Ligi Europy. I tak jak to w piłce bywa, która lubi być przewrotna, pierwszym rywalem Rakowa jest wspomniana na początku Atalanta.

Klub z Bergamo w ostatnich 25 latach cztery razy spadł do Serie B, ale wracał do włoskiej ekstraklasy. Po ostatnim awansie w 2011 roku powoli zaczął się piąć w Serie A. Mistrzostwa nie zdobył, ale wywalczył trzecie miejsce. W europejskich pucharach od sezonu 2017/2018 tylko raz w nich nie zagrał. Za to wystąpił trzy razy w fazie grupowej Ligi Mistrzów i dwa razy Ligi Europy. Największy sukces to ćwierćfinał LM.

Trener Rakowa: Powinniśmy porównywać się do zespołów w naszym zasięgu

Dawid Szwarga, trener mistrzów Polski zapytany o porównanie obu drużyn znalazł więcej różnic niż podobieństw. - Atalanta gra podobnie do nas, jeśli chodzi o ustawienie 3-4-3. Jednak funkcjonowanie w obronie niskiej, wysokiej i ataku są zupełnie inne - stwierdził. - Druga różnica to potencjał finansowy. Jeśli Atalanta sprzedaje zawodnika za 75 mln euro, to trudno kopiować tę drużynę. Bardziej powinniśmy porównywać się do zespołów w naszym zasięgu i z podobnym budżetem.

Szukamy zawodników o podobnym profilu i to właściwie na każdą pozycję. Tylko oni mają inny budżet na to ~ Dawid Szwarga, trener Rakowa

I właśnie z tak mocnym rywalem przyjdzie zmierzyć się Rakowowi w pierwszej kolejce. To najwyżej notowany zespół grupy D obok Sportingu Lizbona i Sturmu Graz. - Czeka nas świetny dzień. To debiut Rakowa w fazie grupowej europejskich pucharów. Na dodatek gramy z mocnym zespołem. Będziemy mogli skonsumować dobry występ w eliminacjach. Zdajemy sobie sprawę z klasy rywala, ale my też mamy atuty - podkreśla trener Rakowa.

Ale obok atutów, szkoleniowiec ma więcej problemów. Zwłaszcza z linią defensywy, bo zabraknie Stratosa Svarnasa, Zorana Arsenicia, Jeana Carlosa i prawdopodobnie Frana Tudora. Do tego można doliczyć kontuzjowanego od początku sezonu Iviego Lopeza. - Brak tej klasy zawodników każdy zespół by odczuł. Wierzę jednak w potencjał kadry. To szansa dla innych piłkarzy, by pokazali, że mogą być liderami - twierdzi trener Szwarga.

Dawid Szwarga / Grzegorz Wajda/REPORTER / East News

Michał Świerczewski nie krył wielkich emocji po awansie Rakowa Częstochowa / Grzegorz Misiak / PressFocus /NEWSPIX.PL / Newspix/Getty Images