Anglicy zachwyceni Cashem, pokaz klasy reprezentanta Polski. "Bawił się"

Ekipa Aston Villi w ostatnim czasie prezentowała dosyć nierówną formę na różnych frontach - w pięciu kolejnych spotkaniach odnotowała ona kolejno porażkę, wygraną, remis, wygraną i porażkę.

Patrząc pół żartem, pół serio na ten układ można było więc się spodziewać, że w czwartkowy wieczór w Lidze Europy podopieczni Unaia Emery'ego znów wrócą na zwycięską ścieżkę i... tak właśnie się stało.

Aston Villa zwycięska w Lidze Europy. Matty Cash wśród wyróżniających się piłkarzy

"The Villains" pokonali bowiem skromnie, bo 1:0, drużynę Fenerbahce, a gola w tym przypadku strzelił Jadon Sancho po zagraniu Matty'ego Casha. Reprezentantowi Polski nie można było niestety formalnie zaliczyć tu bezpośrednio asysty, bo tor lotu futbolówki po jego dośrodkowaniu przeciął jeden z obrońców "Żółtych Kanarków", niemniej sam fakt dogrania, jak i inne aspekty gry defensora przykuły sporo uwagi w brytyjskich mediach.

"Cash asystował przy golu Sancho i świetnie się bawił w ostatniej tercji boiska" - napisał John Townley z portalu "Birmingham Live". Autor zwrócił też uwagę na jeden ze strzałów futbolisty, który wylądował na słupku i summa summarum wystawił mu ocenę 8 z "gwiazdką", co należało interpretować jako szczególne wyróżnienie właśnie Casha.

"Był zagrożeniem (dla rywali)" - stwierdził z kolei Charlie Haffenden z "Birmingham World", który zwrócił uwagę na te same aspekty gry zawodnika co Townley. Również i on wystawił tu ósemkę, natomiast w tym przypadku najwyższą notę otrzymał bramkarz Marco Bizot, który faktycznie popisał się kilkoma doskonałymi interwencjami.

Bizot został wskazany graczem meczu również w głosowaniu czytelników portalu BBC Sport - jego średnia głosów wynosiła 8,66, natomiast i tu Cash uplasował się wysoko, bo na czwartej lokacie ze średnią 7,66. Wyprzedzili go jeszcze Tyrone Mings oraz Victor Lindelof.

Aston Villa wraca do walki w Premier League. Przed Cashem i spółką starcie z Newcastle United

Tym samym Matty Cash znów zabłysnął na boisku - tym razem w Stambule - a szansę na kolejne zebranie pochlebnych opinii będzie mieć po meczu ligowym z Newcastle United. Ten zaplanowano na 25 stycznia.

Matty Cash PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS East News

Matty Cash Beata Zawadzka East News

Matty Cash Grzegorz Wajda/REPORTER East News

