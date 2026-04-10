Anglicy nie wytrzymali po tym, co wyprawiał Polak. Nokaut, byli bezlitośni

Trener Unai Emery z ulgą może oczekiwać rewanżowego spotkania ćwierćfinałowego Ligi Europy, bowiem jego podopieczni wywieźli z Bolonii dwubramkową zaliczkę. Wynik jednak nie odzwierciedla w pełni tego, co działo się na murawie. Defensywa "The Villans" nie prezentowała się w czwartkowy wieczór najlepiej, z bokami obrony na czele.

Matty Cash i Lucas Digne, bo o nich mowa, zostali wręcz zmiażdżeni przez "Daily Mail" po zakończeniu spotkania. Angielscy dziennikarze jasno określili, że Polak i Francuz odstawali poziomem i wydarzenia boiskowe niestety dla nich nie zadają kłamu temu twierdzeniu.

Już w 26. minucie gospodarze mogli objąć prowadzenie po tym, jak Jonathan Rowe zdemolował Casha, przyjmując długie podanie i powalając Polaka na murawę. Cash co prawda chciał jeszcze ratować akcję i wybijać piłkę z linii bramkowej, ale pierwotnie arbiter gola uznał - i pewnie tak by pozostało, gdyby nie fakt, że Santiago Castro znajdował się na pozycji spalonej.

Bologna FC - Aston Villa. Skrót meczu. WIDEO

Dwie minuty później kolejny strzał Bologni wylądował na poprzeczce, a Rowe zakręcił Cashem na skrzydle tak, że Polak nie wiedział nawet, gdzie znajduje się piłka. Kiedy angielski skrzydłowy włoskiej ekipy rozpoczął z kolei świetny rajd prawym skrzydłem, to Polak niespiesznie wracał do obrony i może dziękować rywalom, że ich strzał powędrował nad bramkę.

W ostatnich sekundach podstawowego czasu gry Rowe wreszcie dopiął swego i zdobył bramkę po tym, jak schodząc ze skrzydła nawinął Matty'ego Casha, by później uderzyć na długi słupek. Nic więc dziwnego, że Brytyjczycy nie mieli zbyt wiele dobrego do powiedzenia o tym występie obrońcy reprezentacji Polski.

Serwis "Daily Mail" wystawił Cashowi notę 4,5 - najniższą ze wszystkich zawodników "The Villans", którzy zagrali w tym spotkaniu. Co więcej, to właśnie on i Digne mogli przeczytać o sobie gorzkie słowa.

- Atakujący tercet Bologny, Rowe, Castro i Bernardeschi, sprawiał Villi ogromne problemy, a boczni obrońcy Cash i Lucas Digne mieli kłopoty. Jednak Villa pod wodzą Emery'ego stała się doświadczonym europejskim zespołem i pomimo słabej gry, utrzymała się w grze - napisali wymieniając z nazwiska, w negatywnym kontekście, tylko Polaka i Francuza.

Rewanżowe starcie Aston Villi z Bologną odbędzie się w czwartek 16 kwietnia i na ten moment bliżej awansu do półfinału jest zespół Matty'ego Casha.

