Ależ gafa Bayeru Leverkusen. Włosi od razu to zauważyli

Bayer Leverkusen jest o pięć spotkań od rozegrania idealnego sezonu. Od początku kampanii Niemcy nie zaznali smaku porażki, co ostatecznie, w miniony weekend wiązało się z wyrównaniem 60-letniego rekordu. Najbliższym wyzwaniem klubu z Zagłębia Ruhry będzie rewanżowe starcie w półfinale Ligi Europy z AS Romą. Choć podopieczni Xabiego Alonso są już jedną nogą w finale, opublikowany przez klub post rozwścieczył włoską prasę .

Bayer coraz bliżej historycznego sezonu

Peanów pochwalnych na cześć Bayeru Leverkusen powstało już tyle, że trudno powiedzieć coś nowego. Warto jednak podsumować dotychczasowy przebieg pracy Xabiego Alonso na BayArena. Po raz ostatni Hiszpan zaznał smaku porażki w ostatniej kolejce minionej kampanii. Od tamtej pory jego zespół przeszedł całkowite przeobrażenie. Wygrał w cuglach walkę o mistrzostwo Bundesligi, co samo w sobie byłoby wielkim wydarzeniem. Ostatecznie przerwano 11-letnią dominację Bayernu Monachium . Wyjątkowego smaku temu wydarzeniu dodaje fakt, iż klub z Leverkusen nigdy wcześniej nie wygrał tego trofeum.

Piłkarze Alonso nie są jednak "wyłącznie" specjalistami od rozgrywek ligowych. Pod koniec maja zmierzą się w finale Pucharu Niemiec z Kaiserslautern. Do tego są o krok od awansu do finału Ligi Europy. W miniony czwartek pewnie pokonali na Stadio Olimpico AS Romę (2:0). Teraz pozostało im tylko postawić kropkę nad i na swoim obiekcie. Przed samym spotkaniem klub popełnił jednak znaczną gafę w mediach społecznościowych.