- Znowu przekonaliśmy się, że europejscy sędziowie nie pałają sympatią do zespołów z Kazachstanu. Najpierw nieuznany gol Omirtajewa, potem nieodgwizdany rzut karny. To wszystko leży na sumieniu czeskiego zespołu - można przeczytać w kazachskich mediach. Dziennikarze portalu wyrazili także nadzieję, że szef sędziów w Kazachstanie - Nuno Castro zadzwoni do szefa sędziów UEFA - Roberto Rosettiego.

Sędziowanie to jednak niejedyny zarzut w kierunku UEFA. Media w Kazachstanie odniosły się także do sprawy Artura Szuszenaczewa. Przyjezdni początkowo desygnowali go do gry. Problem jednak w tym, że Kazach w teorii powinien odbywać zawieszenie za kartki. Zauważył to w mediach społecznościowych Jan Sikorski, lubujący się w piłkarskich statystykach. "Może coś się zmieniło, a może dopiero się zorientują" - napisał.