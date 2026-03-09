VfB Stuttgart - FC Porto w 1/8 finału Ligi Europy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 12 marca 2026 godz. 18:45
FC Porto bez wątpienia trafiło na trudnego przeciwnika w 1/8 finału Ligi Europy. VfB Stuttgart w zasadzie już po pierwszym meczu 1/16 finału rozstrzygnęło rywalizację z Celtikiem, wygrywając na wyjeździe 4-1. „Smoki” z Porto z pewnością nie są na straconej pozycji tym bardziej, że w fazie ligowej Ligi Europy zajęły wysokie, piąte miejsce. W tym spotkaniu na pewno nie zagra robiący furorę Oskar Pietuszewski, który nie jest zgłoszony do tych rozgrywek. Zapraszamy na relację na żywo.