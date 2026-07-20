Wkrótce na żywo
Losowanie el. Ligi Europy. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 20 lipca 2026 godz. 13:00
Pora na losowanie 3. rundy eliminacji Ligi Europy. W losowaniu udział weźmie Jagiellonia Białystok, która w poprzednim sezonie PKO BP Ekstraklasy zajęła 3. miejsce.
Na tym etapie rozgrywek możemy zobaczyć też Lecha Poznań i Górnik Zabrze. Te dwa kluby znajdą się w el. LE, jeśli nie uda im się przejść 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Początek losowania o godzinie 13:00. Zapraszamy na relację na żywo.
Na tym etapie rozgrywek możemy zobaczyć też Lecha Poznań i Górnik Zabrze. Te dwa kluby znajdą się w el. LE, jeśli nie uda im się przejść 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Początek losowania o godzinie 13:00. Zapraszamy na relację na żywo.