Legia - Leicester. Czesław Michniewicz: Gratulacje dla kibiców, którzy zgotowali świetną atmosferę. WIDEO (Polsat Sport)

- To będzie bardzo fajny mecz. Myślę, że niekoniecznie musimy go przegrać - zapowiadał szkoleniowiec mistrza Polski Czesław Michniewicz i jak się okazało znowu miał dobre przeczucie, bo przed spotkaniem w Moskwie ze Spartakiem też mówił, że "przeczuwa wygraną". Legia Warszawa po dwóch kolejkach fazy grupowej Ligi Europy ma na koncie komplet punktów. Po golu Mahira Emrelego mistrzowie Polski pokonali 1-0 Leicester City i są liderem grupy C.