Liga Europy. Villarreal CF - Arsenal Londyn 2-1. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo
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Villarreal CF wygrał u siebie z Arsenalem Londyn 2-1 (2-0) w pierwszym meczu półfinału piłkarskiej Ligi Europy. Rewanż w Anglii odbędzie się 6 maja.
Bramki: Manuel Trigueros 5, Raul Albiol 29 - Nicolas Pepe 73.
Czerwone kartki: Daniel Ceballos - Etienne Capoue
Sędzia: Artur Soares Dias (Portugalia)
Bramki: Manuel Trigueros 5, Raul Albiol 29 - Nicolas Pepe 73.
Czerwone kartki: Daniel Ceballos - Etienne Capoue
Sędzia: Artur Soares Dias (Portugalia)