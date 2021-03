Liga Europy. Dinamo Zagrzeb - Tottenham Hotspur 3-0. Wszystkie bramki. Wideo WIDEO |

Wszystko, o co londyńczycy musieli zadbać, to utrzymanie dwubramkowej przewagi z pierwszego meczu. Mimo braku kontuzjowanego Hueng-min Sona pozostawali faworytem rewanżowej potyczki. I długo wydawało się, że bez problemu zapewnią sobie miejsce w gronie ćwierćfinalistów. Dinamo Zagrzeb pokonało Tottenham Hotspur 3-0 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Europy. Do wyłonienia ćwierćfinalisty potrzebna była dogrywka. Bohaterem spotkania okazał się autor hat-tricka - Mislav Orszić.