Liga Europejska. Lech Poznań - Valmiera 3-0 - bramki.

Lech Poznań awansował do II rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Poznaniacy pokonali u siebie łotewski zespół Valmiera Glass VIA 3-0.