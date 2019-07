Liga Europejska. Awans Legii, Cracovia odpadła. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Cracovia pierwszym polskim zespołem, który pożegnał się z europejskimi pucharami. "Pasy" zremisowały z DAC Dunajską Stredą 2-2. Dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe to słowacki klub zagra w II rundzie eliminacji do Ligi Europejskiej. Awans wywalczyła za to Legia Warszawa, która pokonała Europę FC z Gibraltaru 3-0.