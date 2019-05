Azpilicueta o odejściu Hazarda: Mam nadzieję, że nadal będzie wygrywał trofea w Realu. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W finale Ligi Europy Chelsea pokonała Arsenal 4-1. Wszystko wskazuje na to, że był to ostatni mecz Edena Hazarda dla "The Blues". Co o odejściu Belga sądzi Cesar Azpilicueta?