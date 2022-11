Znamy potencjalnych rywali Barcelony w LE. Możliwy wielki hit!

Liga Europy. Znamy potencjalnych rywali Barcelony i Juventusu

W dzisiejszych miejscach w kilku grupach rozstrzygnęła się rywalizacja dotycząca wygrania grupy. Tak było chociażby w przypadku Manchesteru United, który co prawda wygrał na wyjeździe z Realem Sociedad, ale ostatecznie bilansem goli znalazł się za plecami zespołu z San Sebastian i to właśnie Czerwone Diabły są jednymi z potencjalnych rywali Barcelony. Oprócz niego Blaugrana może trafić też chociażby na Romę, co poprzez osobę Jose Mourinho również dodawałoby sporo pikanterii potencjalnemu dwumeczowi.