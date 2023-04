Zapadła ważna decyzja ws. Szczęsnego. Tydzień po dramatycznym incydencie

Mrożące krew w żyłach obrazki z Wojciechem Szczęsnym w roli głównej wciąż mamy jeszcze przed oczami. Ledwie przed tygodniem polski bramkarz musiał opuścić murawę w trakcie rywalizacji ze Sportingiem Lizbona z powodu czegoś, co przez moment wyglądało jak poważny incydent kardiologiczny. Zanosi się jednak na to, że ta historia raptem po tygodniu doczeka się szczęśliwego końca. 33-letni golkiper w czwartek wraca do wyjściowej jedenastki Juventusu Turyn.