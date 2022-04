Xavi zabrał głos w sprawie Lewandowskiego. Trener Barcelony mówi jasno

Hiszpańskie media relacjonując konferencję szkoleniowca Barcelony Xaviego Hernandeza przed meczem Ligi Europy z Eintrachtem Frankfurt odnotowały, że trener katalońskiej ekipy zderzył się na niej z tematem Roberta Lewandowskiego.

Xavi Hernandez ciepło o Robercie Lewandowskim

Od jakiegoś czasu coraz intensywniejsze są pogłoski, że polski napastnik mógłby niebawem trafić do "Dumy Katalonii". Pojawiły się nawet doniesienia o tym, że miał się dogadać już z Barceloną.

W tej sytuacji zgromadzeni na konferencji dziennikarze wykorzystali okazję i zagadnęli Xaviego w temacie Lewandowskiego.

- Rozumiem pytanie, ale to nie jest moment na rozmowę na ten temat. To wspaniały zawodnik, ale trzeba się teraz skoncentrować na czwartkowym spotkaniu - zaznaczył Xavi.

Przed czwartkowym starciem Xavi komplementował też Luuka de Jonga. - Bardzo cenię Luuka. To wspaniałe mieć go w drużynie. Jest profesjonalistą, z którego można brać przykład - chwalił szkoleniowiec. To o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno 31-latek był przecież obiektem zmasowanej krytyki wśród fanów "Barcy".