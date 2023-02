- Przed nami świetny, spektakularny dwumecz. Spodziewam się wysokiej intensywności. Oba zespoły są w najlepszej formie w tym sezonie. Chcemy pokazać, że możemy rywalizować z przeciwnikiem z najwyższego europejskiego poziomu. W Lidze Mistrzów nie stanęliśmy na wysokości zadania, ale musimy zmierzyć się z rzeczywistością i rywalizować w Lidze Europy. Nie czujemy dodatkowej presji, w Barcelonie co tydzień są wyzwania. Camp Nou będzie niemal pełne. Szkoda, że nie gramy rewanżu u siebie. Wiele w kwestii awansu powie starcie na Old Trafford - stwierdził trener "Dumy Katalonii".

Xavi o Manchesterze United: "Trudno będzie ich pokonać"

Mocno pochwalił Erika ten Haga i odmianę oblicza "Czerwonych Diabłów" w porównaniu z początkiem sezonu. - To nie było łatwe. Wykonuje świetną robotę. Pokazuje ofensywne nastawienie w niemal każdym meczu. Jest punktem odniesienia dla trenerów, którzy lubią taki styl. United bardzo szybko przechodzą z obrony do ataku. W ostatnich tygodniach są dobrzy i bardzo trudno będzie ich pokonać. Marcus Rashford jest jednym z najgroźniejszych napastników w Europie. Ma szybkość i dobrze gra jeden na jednego - powiedział.

Z kolei Raphinha przyznał, że o ile jego przygotowanie fizyczne od początku sezonu stoi na dobrym poziomie, o tyle sporo się poprawił pod kątem mentalnym w ostatnim czasie. - To normalne, że masz pewne wątpliwości, gdy przychodzisz do nowego klubu. Gram lepiej niż na początku i mam nadzieję, że tak pozostanie. Jestem teraz w najlepszej formie od czasu transferu, ale adaptacja wciąż trwa, wszyscy nowi gracze przez to przechodzą - zaznaczył.