Xavi komplementuje rywala: To jedna z czołowych drużyn w Europie

"To był trudny mecz, z dużą intensywnością, pasją, wysokim tempem. Musimy być z siebie dumni, walczyliśmy do samego końca z jedną z czołowych drużyn w Europie. Manchester się odradza. Pokazał dziś swoją najlepszą wersję. Teraz my musimy powtórzyć dobry występ na Old Trafford" - powiedział.