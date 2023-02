Wielkie miliony uciekły Barcelonie! Może mieć poważne kłopoty

Klubowi działacze przy planowaniu budżetu na dany sezon zawsze zakładają, że drużynie uda się dotrzeć do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W ostatnich dwóch sezonach jest to jednak zbyt wysoko postawiony cel. Od 1999 roku nie zdarzyło się, by zespół z Camp Nou nie zagrał w ogóle w fazie pucharowej Champions League dwa razy z rzędu, a jednak taka anomalia ponownie miała miejsce teraz.

Wielomilionowe straty Barcelony. Do tego doprowadzają kolejne odpadnięcia

Odpowiednie liczby przytoczyło "Mundo Deportivo". "Blaugrana" ma do zasypania dziurę w wysokości 26 milionów euro. Za ten sezon w europejskich pucharach otrzyma niemal 71 milionów euro zamiast 97, które zostałyby przelane w przypadku awansu do wspomnianego ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Joan Laporta może z zazdrością popatrzeć na podsumowania finansowe sprzed lat. W sezonie 2018/19 drużyna doszła do półfinału LM, a do kasy z tytułu gry w europejskich pucharach wpłynęło wtedy ponad 117 milionów euro. To już jednak przeszłość, a obecny prezes będzie miał kolejną niełatwą pracę do wykonania.