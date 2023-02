Więcej niż klub. Tak Szachtar Donieck pomaga Ukrainie

"Mes que un club. Więcej niż klub" - ten slogan kojarzymy zazwyczaj z drużyną FC Barcelona. Ale hasło to dziś pasuje bardziej do Szachtara Donieck. Szargany problemami klub, reprezentujący ukraiński futbol w europejskich pucharach, dba o to, by dzięki piłce nożnej prawda o wstrząsających wydarzeniach na Ukrainie dotarła do każdego zakątka Europy. Działająca pod jego patronatem fundacja Szachtar Social już teraz opiekuje się wieloma rodzinami i dziećmi, poszkodowanymi w wyniku wojny. - Przy okazji meczów organizujemy aukcje charytatywne i angażujemy dzieci po traumatycznych przejściach, by były częścią drużyny i przeżyły niezapomniane piłkarskie emocje. Cały dochód z aukcji przeznaczamy jest na pomoc dla Ukraińców, którzy ucierpieli w wyniku wojny - mówi Interii Lubow Chomenko, zarządzająca działalnością charytatywną oraz strefą VIP w Szachtarze Donieck.