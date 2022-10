W ostatniej kolejce Ligi Europy czeka nas "polskie" starcie o awans

Grupa C to najbardziej "polska" grupa w tej edycji Ligi Europy, bo są w niej dwa zespoły z Polakami w składzie. Nicola Zalewski wrócił do wyjściowego składu Romy, która po niełatwym meczu pokonała w Helsinkach HJK.

W drugim meczu tej grupy Łudogorec Razgrad Jakuba Piotrowskiego przegrał na własnym stadionie z Betisem, a jedynego gola w całym meczu zdobył Nabil Fekir. Polak spędził na boisku 74. minuty.

Liga Europy i Liga Konferencji. Grali Polacy

Przed ostatnią kolejką bułgarski zespół ma tyle samo punktów co Roma. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że oba zespoły zagrają ze sobą za tydzień w Rzymie w meczu, który bezpośrednio zdecyduje o wyjściu z grupy.

Sebastian Szymański jest w tym sezonie kluczową postacią Feyenoordu i oczywiście wyszedł w wyjściowym składzie w wyjazdowym meczu ze Sturmem Graz. Polak bardzo szybko mógł otworzyć wynik, ale jego strzał z krawędzi pola karnego minimalnie minął słupek. Szymański miał również okazję na początku drugiej części gry, ale efekt był podobny, co przy pierwszej próbie. Ostatecznie opuścił boisko w 67. minucie, a jego zespół zaliczył bezbramkowy remis.

Symobliczny występ w meczu Unionu Berlin zaliczył Tymoteusz Puchacz, pojawiając się na boisku w doliczonym czasie gry. Lider Bundesligi jest już pewny gry na wiosnę przynajmniej w Lidze Konferencji, a dzięki wygranej awansował na drugie miejsce i ma dwa punkty przewagi nad dzisiejszym rywalem.

Tomasz Kędziora z kolei z ławki oglądał szalony mecz w Larnace, gdzie jego Dynamo przegrywało z AEK już 1:3, ale ostatecznie po golu Denisa Garmasza w doliczonym czasie gry wyrwało pierwszy punkt w tej edycji Ligi Europy. Jednego z goli dla gospodarzy zdobył natomiast dobrze znany z ekstraklasowych boisk Rafael Lopes. Dynamo w przyszły czwartek zagra na stadionie Cracovii z Fenerbahce, będzie to jednak jedynie mecz o prestiż, bo w praktyce zespół reprezentanta Polski już pożegnał się z rozgrywkami.

W Lidze Konferencji cały mecz w bramce Nicei rozegrał Marcin Bułka, a jego zespół pokonał 2:1 Partizana Belgrad. Nice przed ostatnią kolejką jest liderem grupy D.

Dużo mówiło się ostatnio o sytuacji Szymona Żurkowskiego, bo Czesław Michniewicz wprost stwierdził, że piłkarz nie pojedzie na mundial, jeśli nie zacznie grać w Fiorentinie. Niestety, w dzisiejszym meczu z Basaksehirem Żurkowski nie podniósł się z ławki, zresztą podobnie jak występujący w tureckim zespole Patryk Szysz.

Łukasz Fabiański dzisiaj odpoczywał i nie znalazł się w kadrze West Hamu, który poradził sobie z Silkeborgiem i z kompletem punktów prowadzi pewnie w grupie B Ligi Konferencji.

Występy Polaków w meczach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji:

Liga Europy:

HJK Helsinki 1-2 AS Roma(90 minut Nicoli Zalewskiego)



Łudogorec Razgrad 0-1 Betis(74 minuty Jakuba Piotrowskiego)



AEK Larnaka 3-3 Dynamo Kijów(Tomasz Kędziora spędził cały mecz na ławce rezerwowych)



Union Berlin 1-0 Braga(Tymoteusz Puchacz pojawił się boisku w doliczonym czasie gry)



Sturm Graz 0-0 Feyenoord Rotterdam(67 minut Sebastiana Szymańskiego)

Liga Konferencji:

OGC Nice 2:1 Partizan Belgrad(90 minut Marcina Bułki)

Fiorentina 2-1 Basaksehir(Szymon Żurkowski i Patryk Szysz spędzili cały mecz na ławce rezerwowych)



West Ham 1-0 Silkeborg(Łukasz Fabiański poza kadrą)