W regulaminowym czasie środkowego meczu padł remis 1-1. Villarreal objął prowadzenie w 29. minucie po trafieniu Gerarda Moreno. Do wyrównania doprowadził w 55. minucie Edinson Cavani.



Skuteczna próba Gerarda Moreno była jedynym celnym strzałem "Żółtej Łodzi Podwodnej" w całym meczu, łącznie z dogrywką. Oznacza to, że de Gea nie zdołał obronić żadnego uderzenia, a passę przedłużył także na serię rzutów karnych.





De Gea największym pechowcem finału Ligi Europy

W niej 11 razy wyciągał piłkę z siatki, choć kilkukrotnie był bliski skutecznej interwencji.

Hiszpan nie należy jednak do ekspertów w kwestii bronienia "jedenastek". Ostatni raz dokonał tej sztuki 23 kwietnia 2016 roku w meczu z Evertonem. Od tej pory po uderzeniach z "wapna" kapitulował 36 razy, w tym 11 razy w środowy wieczór.



Na koniec 30-latek przesądził o porażce swojej drużyny, marnując - jak się okazało - decydujący rzut karny. Geronimo Rulli wyczuł jego intencje i odbił piłkę, dzięki czemu Villarreal triumfował w Lidze Europy.



