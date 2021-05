Villareal - Manchester United. Unai Emery "królem" Ligi Europy

Po serii rzutów karnych Villareal pokonał Manchester United w finale Ligi Europy. Trener hiszpańskiej drużyny Unai Emery zwyciężył w tych rozgrywkach czwarty raz w karierze.

Największe sukcesy Emery odnosił z Sevillą. To z tą drużyną zdominował Ligę Europy. Doprowadził ekipę ze stolicy Andaluzji do trzech triumfów z rzędu, w 2014, 2015 i 2016 roku.

Po jego odejściu Sevilli nie wiodło się już tak dobrze. Kolejny raz Ligę Europy wygrała dopiero w 2020 roku.





Jedyny przegrany finał

W innych klubach Emery też przeżywał wzloty i upadki. W 2019 roku ponownie znalazł się w finale swoich ulubionych rozgrywek. Doprowadził tam Arsenal. "Kanonierzy" przegrali jednak z Chelsea 1-4.



Był to jedyny przegrany, przez hiszpańskiego szkoleniowca, finał Ligi Europy. Kolejny raz na tym etapie znalazł się z drużyną Villareal. Jego drużyna wygrała dopiero w 11. serii rzutów karnych, po tym, jak Geronimo Rulli obronił "jedenastkę" wykonywaną przez Davida de Geę.



Drugi wygrany finał Ligi Europy w Polsce

Co ciekawe w podobny sposób Emery też pierwszy raz sięgnął po trofeum. W 2014 roku jego Sevilla dopiero po karnych pokonała Benfikę Lizbona.



Rok później powtórzył ten sukces. Jego podopieczni wygrali 3-2 z Dnipro Dniepropietrowsk. Co ciekawe, wtedy finał, również odbywał się w Polsce. W 2015 roku areną najważniejszego meczu był Stadion Narodowy w Warszawie. Teraz grano na Polsat Plus Arenie w Gdańsku.



