Tottenham Hotspur pokonał Dinamo Zagrzeb 2-0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy. Obie bramki zdobył Harry Kane, król strzelców ostatniego mundialu i nadworny bombardier "The Spurs".

Liga Europy

2021-03-11 21:00 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Arbiter: Serdar Gözübüyük Tottenham Hotspur Londyn Dinamo Zagrzeb 2 0 DO PRZERWY 1-0 H. Kane 25',70'

Ekipa z Zagrzebia przystępowała do tego spotkania z passą sześciu zwycięstw, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. "Koguty" nie przestraszyły się jednak lidera chorwackiej ekstraklasy. Harry Kane grał tylko w jednej drużynie i nie było to Dinamo.



Gospodarze objęli prowadzenie jeszcze przed upływem półgodziny gry. Na indywidualna szarżę zdecydował się wówczas Erik Lamela - wpadł z piłką przy nodze w pole karne gości i oddał niesygnalizowany strzał lewą nogą. Piłką odbiła się od słupka, spadła pod nogi Kane'a, a ten z bliskiej odległości bez namysłu posłał ja do siatki.



Stracony gol nie podciął skrzydeł drużynie z Bałkanów, ale brakowało jej argumentów czysto piłkarskich, by zagrozić londyńczykom. Defensywa "The Spurs" spisywała się bez zarzutu. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.



Po zmianie stron Tottenham długo nie był w stanie zadać kolejnego ciosu. W 64. minucie Jose Mourinho zdecydował się na potrójna zmianę. Na placu gry pojawili się Gareth Bale, Lucas Moura i Steven Bergwijn.



Kilka minut później mieliśmy już 2-0, ale nie była to zasługa ofensywnie zorientowanego tercetu. Z prezentu formacji obronnej Dinama skorzystał Kane. Gdy piłka trafiła pod jego nogi na 10. metrze, prostym zwodem zwiódł stojącego przed nim rywala i płaskim strzałem ustalił wynik spotkania.



Rewanż za tydzień.



Tottenham Hotspur - Dinamo Zagrzeb 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Kane (24.), 2-0 Kane (70.)



2 0 Tottenham Hotspur Londyn Dinamo Zagrzeb Livaković Ristovski Lauritsen Théophile-Catherine Leovac Jakić Majer Ivanušec Oršić Ademi Petković Lloris Aurier Dier Sánchez Mina Davies Sissoko Lamela Heung-Min Ndombèlé Alli Kane 2 SKŁADY Tottenham Hotspur Londyn Dinamo Zagrzeb Hugo Lloris Dominik Livaković Serge Aurier 87′ 87′ Stefan Ristovski 45′ 45′ Eric Dier Rasmus Lauritsen 79′ 79′ Davinson Sánchez Mina Kévin Théophile-Catherine Ben Davies Marin Leovac Moussa Sissoko Kristijan Jakić 64′ 64′ Erik Lamela 64′ 64′ Lovro Majer 64′ 64′ Heung-min Son 77′ 77′ Luka Ivanušec 72′ 72′ Tanguy Ndombèlé Alvaro 64′ 64′ Mislav Oršić 64′ 64′ Dele Alli 68′ 68′ 90′ 90′ Arijan Ademi 25′, 70′ 25′, 70′ 84′ 84′ Harry Kane 78′ 78′ Bruno Petković REZERWOWI Joe Hart Renato Josipović Alfie Whiteman Danijel Zagorac Toby Alderweireld Marijan Čabraja Matt Doherty Dino Perić Sergio Reguilón Rodríguez Petar Stojanović Japhet Tanganga 64′ 64′ Iyayi Believe Atiemwen 72′ 72′ 85′ 85′ Pierre Emil Hoejbjerg Robert Lee Burton 64′ 64′ Lucas Moura 90′ 90′ Bartol Franjić Harry Winks Josip Mišić 84′ 84′ Carlos Vinícius Alves Morais Marko Tolić 64′ 64′ Gareth Bale 78′ 78′ Mario Gavranović 64′ 64′ Steven Bergwijn 64′ 64′ Lirim Kastrati

STATYSTYKI Tottenham Hotspur Londyn Dinamo Zagrzeb 2 0 Posiadanie piłki 67,5% 32,5% Strzały 14 4 Strzały na bramkę 7 2 Rzuty rożne 6 1 Faule 10 20 Spalone 1 1

UKi



