O kontuzji gracza poinformowała oficjalna strona Legii Warszawa. Jak czytamy, 32-latek w trakcie zajęć doznał urazu nosa, a szczegółowe badania wykazały konieczność przeprowadzenia operacji. Przerwa Czecha potrwa do dwóch tygodni.

Pekhart nie zagra przez dwa tygodnie

Oznacza to, że zabraknie go w składzie "Wojskowych" na mecz trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Europy z SSC Napoli. Stołeczny klub rozegra go w czwartek w Italii.



Pekhart w tym sezonie ma na koncie 15 występów w barwach mistrzów Polski. Strzelił w nich trzy gole.



Po dwóch kolejkach Legia jest liderem grupy, mając na koncie dwie wygrane. Drugi Spartak Moskwa traci do niej trzy punkty. Napoli i Leicester City mają w dorobku po jednym "oczku".



TC

